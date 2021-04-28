【開箱】瑞典劇《街外錢》 黑白道殘酷對照

電影演變為劇集

《街外錢》全劇6集，原著小說作者Jens Lapidus亦有參與劇本，內容跟電影版完全無關，是另外發展的故事，但保留了電影及小說多線人物交錯發展的神髓，以及主角都是為搵快錢，付出甚至犧牲很多。劇中主要有三個主要人物，他們的生命軌迹又互相交集。寡婦Leya為給5歲兒子Sami更好的生活，一直努力工作，期望初創事業成功，第一集已講述她陷於周轉危機，想好的一盤生意，很可能被投資方吃掉。Salim是婚禮歌手，很會在派對上帶動氣氛，完工脫下禮服換上連帽外套的他，搖身一變到商場槍殺兩名幫派，造成一死一傷。Salim的黑幫大佬Ravy跟仇家Dani搶地盤爭生意，遂派Salim施下馬威。最終兩幫人要在毒品供應商Marko監視下握手言和。

15歲少年Tim的父母離異，他跟隨父親生活，卻對爸爸諸多不滿；為女友的皮鞋被吐口水，他憤而燒車報復，最終惹上Ravy的手下Nala，逼他還大筆款項賠償，最終以運毒代替還債。事成後Nala着他離開，Tim反以為掙錢容易，決定加入他們幫派。

Leya、Salim與Tim原是不相干的人物，編劇撒下的線卻慢慢編織成網，將3人連結起來。某次Leya兼職的餐廳舉辦婚禮，邂逅了來獻唱的Salim，他對Leya一見鍾情；千方百計拿到對方電話號碼，專心事業與照顧兒子的Leya，沒想過要發展新感情，但某次臨時獲得見新投資者Tomas的機會，找不到人看顧Sami，遂致電Salim幫忙。兩人感情更進一步，自從好友在一次行動中逝世後，Salim對為Ravy工作已有點意興闌珊，加上Leya和Sami，他更想退下來。

側寫社會問題

Leya的丈夫Yannick某次在黑幫的談判中命喪街頭，毒品生意都由弟弟Ravy接手，Leya要Sami遠離這種生活，所以努力做生意，並一直拒絕Ravy接觸侄兒。無奈為達成Tomas的投資，她必須從前任投資者手上買回初創生意，迫不得已向Ravy借錢，並終於得悉原來Salim是他的手下。另一方面，Salim在一次行動中救了Tim，並着他最好離開幫派。

《街外錢》把時空設定在電影三部曲的10年後，斯德哥爾摩的初創企業發展蓬勃，不過，當Leya想做正行生意，堂堂正正賺錢，最終還是墮入陷阱，撞上商業大鱷，跟黑道Ravy所面對的難題無異，兩人都在白人勢力之下掙扎求存，Ravy要爭地盤，同時受到Marko壓榨，劇中刻意平行描述一白一黑的世界，互相映照，道路不同，但殘酷程度相若。Salim和Leya是敘利亞移民，Ravy和Nala是非裔，當初Nala接納Tim幫忙運毒，正是看中他的白人臉孔，避過警方耳目，方便行事；快錢不易搵，編劇在說罪案故事之餘，也在側寫瑞典社會的潛藏問題，就像《龍紋身女孩》描述的性暴力一樣。