奧斯卡收視跌近六成見新低

有美媒分析，除了疫情，今年的得獎電影是獨立製作天下，獨攬最佳電影、導演、女主角3獎的《浪跡天地》在美國票房只有214萬美元，是奧斯卡歷來最低票房的得獎電影。就算影視串流平台Netflix在疫情期間大受歡迎，當地民意調查卻反映觀衆對有10項提名的Netflix《曼克》一無所知。缺乏大片支持，觀衆流失，頒獎禮時間過長，也與時下年輕人注意力短暫、愛用社交媒體吸收資訊格格不入，雖然今年的頒獎禮已是近年最短，仍達3小時19分。

至於為什麽頒獎禮監製會反傳統最後才頒發最佳男主角？有美媒分析，監製或想營造令人感動的結局，所以押注卓威博士文稱帝，才有此調動；一如1972年的一屆，離開美國近20年的差利卓別靈（Charlie Chaplin）獲頒終身成就獎，也是宣布最佳電影之後上台，就是為營造感動瞬間，也成就了經典一幕。

里安納度有望重拍《醉美的一課》

丹麥導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）執導的《醉美的一課》（Another Round）擊敗曾國祥《少年的你》贏得最佳國際電影獎。該片講述康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）飾演的高中老師偶然得知「適時買醉會提升創造力」理論，決定和同事展開每日微醺上班計劃。酒精讓他擺脫壓抑，變得風趣，更帶動學生成績，後來漸漸陷入失控境地。據報金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）旗下的Appian Way製作公司迅速看中《醉》片，擊敗《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）等對手，奪得重拍版權。

雖然對於重拍的消息反應不一，不過導演湯瑪士溫德堡相當正面，他讚賞里安納度是出色演員，整個演藝事業也做出聰明的選擇，所以湯瑪士很期待及好奇到底《醉》片重拍會是怎樣。