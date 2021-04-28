李光洙因傷退出《Running Man》 去年撞車腳傷未癒 離隊後專心拍戲

去年2月，李光洙駕車時與衝紅燈車輛相撞，導致右腳踝骨折，需入院接受手術，然而休養半個月後，他已急不及待撐着拐杖復工，令不少粉絲感心疼。李光洙所屬事務所昨日發表聲明，表示他受傷後一直接受復康治療，然而拍攝《RM》已無法保持最佳狀態，因此與事務所、節目主持和製作團隊討論多時，最終決定離開，「在這11年裏，跟觀眾和拍檔同甘共苦，退出並不容易」。

主持多次變陣

《RM》劇組亦表示尊重李光洙決定，「雖然感到可惜，仍期望觀眾給他跟隊友支持和鼓勵，劇組也會向『永遠的成員』李光洙加油」。

在李光洙宣布離開節目前，《RM》主持陣容已經歷幾番轉變，宋仲基、女團After School前成員Lizzy、Gary等先後退出，2016年電視台更因單方面宣布宋智孝和金鍾國離隊而惹起觀眾不滿，節目一度叫停，直至2017年加入全昭旻及梁世燦，8人陣容一直維持至今，可惜合久必分。

據韓國傳媒報道，李光洙完成最後一次拍攝工作後，有關節目預計在6月中旬播出，劇組暫時仍未決定會否找其他藝人替代，或者增加主持數目，所以短期內將維持7人陣容演出。

網民質疑節目早已變質

李光洙離開《RM》消息曝光後，有網民表示支持和理解，「身體健康比做節目更重要」；亦有人認為節目早已變質，由輕鬆惹笑的遊戲節目，淪為韓國藝人宣傳新劇及專輯的平台，就連荷李活明星如湯告魯斯（Tom Cruise）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）等赴韓宣傳電影《職業特工隊：叛逆之謎》及《鬼影特攻：以暴制暴》，都會亮相《RM》爭取曝光。

不過，隨着《RM》近年收視節節下降，宣傳效果成疑，自2010年開播後，收視率一直維持雙位數字，2012年更曾錄得最高23.4%收視佳績，然而節目未能做到「見好就收」，2017年一度跌到只有3.6%的歷史低位，直至目前仍然保持單位數，隨着李光洙離去，收視難免再挫。

劉在錫捐35萬助年輕人

提起《RM》，另一主持劉在錫為有線頻道tvN拍攝綜藝節目《劉在街頭》，上周邀請經營社企「青年食堂」的李文秀神父演出，當時劉在錫答應支持對方，好讓家境困難的年輕人，仍能安心用膳。青年食堂前日透過社交媒體宣布，劉在錫已捐出5000萬韓圜（約35萬港元），網民讚他言出必行，「不愧是我們的劉大神」。