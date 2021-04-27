戶外騷尾場落雨兩度斷電 鄭中基跪低耍冧 觀眾清唱打氣

哽咽感謝老婆同事支持

受天雨影響，演唱會兩度斷電，所有音響設備突然無聲，鄭中基在台上跪低苦笑，不停向台下觀眾耍冧，並笑說：「不好意思，多謝大家還未講粗口。」觀眾自發清唱打氣，幸最後設備回復正常，演唱會可繼續。Encore時，鄭中基選了《三生有幸》送給太太，感性說：「疫情下不知能做到什麼，知大家喜歡看我搞笑，所以開網上頻道，每星期拍片給大家看，帶歡樂給大家，之後就去了拍劇。」他感激同事時，一度流淚，哽咽說：「因頻道只得我們3個做，多謝太太支持我做想做的事。」

計劃開part 2

鄭中基完騷後受訪，表示首次在香港舉行戶外演唱會，很多東西都是初次嘗試，過程很難忘。今次落雨斷電經歷並無嚇怕鄭中基，透露有機會開part 2，有今次經驗，相信下次會做得更好，笑稱揀一個不是雨季又不是冬季的時間。

談到有慈善團體在社交平台公開多謝他贈飛，鄭中基稱這段時間看了很多新聞，香港有很多基層家庭，可能成世都無機會看演唱會，所以想請他們帶同小朋友來看。是次贈飛有8間機構受惠，3場合共送出超過1500張門票。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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