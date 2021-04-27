常演深沉角色 兩愛女助抽離 郭富城自認funny恨拍喜劇

城城從影以來，多演繹深沉角色，問他會否嘗試拍喜劇？城城不抗拒，並說：「希望多方面嘗試，願意挑戰不同角色，真正演員應該任何角色都去試，近年較少導演拍喜劇，我近10年都沒拍喜劇了。現在沒有偶像包袱，我都好funny，尤其在女兒面前，逗她們開心的時候。」

迷上收藏抽象畫作

城城最近愛上寫書法，太太方媛日前在社交平台上載一幅老公的作品，獲網民大讚。城城透露疫情期間，工作暫時叫停，留家時間多了，陪伴家人和女兒，也爭取時間學習，他說：「從7年前開始收藏畫作，至今有10多幅收藏品，包括趙無極作品，望着這些畫作，有很多想像空間，令我感到喜悅和開朗，於是開始上網睇人教畫畫，書法有助畫畫，便開始跟老師學書法。（女兒一起學習？）她是兒童班，有習作練習，尤其是大寶，我都有教她寫字。」

城城下月開始投入電影工作，並透露今年內會開演唱會，有關方面已經開會，日期和地點暫不透露，詳情稍後公布。問他是否有信心開騷時已解除限聚令，回復百分百入座率？他說：「要等大會公布在什麼場館舉行，總之會是一個全新的演唱會。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

場地提供：Rosewood Hong Kong

化妝：Terry Yu

髮型：Ian Wong @ ii Salon & Nail

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