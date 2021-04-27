留醫半年出院 中氣十足興奮揮手 83歲余慕蓮：執番條命好感恩

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

魚毛去年被送入伊利沙伯醫院，康復期轉到九龍醫院繼續治療。昨午2時許，戴太陽眼鏡與紅色Cap帽的魚毛，用被包着頭及上半身，坐輪椅由3名醫護人員推着離開醫院，送她坐復康小巴回家。魚毛看到大批傳媒在醫院外等候，開心揮手，中氣十足說：「多謝大家關心。醫生叫我唔好接觸咁多人，因為疫情有好多菌，有變種病毒呀。」

病後的魚毛手腳變得纖瘦，但精神不錯，小巴駛離前，她數度向傳媒鏡頭揮手，向各界報平安，與記者對答如流，問到出院最想吃什麼？她說：「無諗，最緊要可以返屋企，好開心。（可食固體食物？）要斬碎食物嚟食。」魚毛出院前曾說要剪髮後見大家，住院半年，長了一頭白髮，貪靚的她特意用被遮蓋。

疫情未退 謝絕探訪

回家後魚毛接受車淑梅電話訪問，稱外傭幫她由頭洗到腳，連手甲與腳甲也剪了，不用瞓牀瞓到屁股爛，可以坐梳化睇電視。問她是否瘦了很多？魚毛說：「在醫院住了半年，執番條命仔都好感恩，我驚住唔出得嚟㗎。因為我做好大手術，喉嚨開窿，諗住出來都要插喉用氧氣，點知𠵱家唔使插喉，喉嚨個窿還埋了口。」

問她為何不讓朋友接出院，魚毛稱是醫生要求，因疫情肆虐，還有變種，她剛出院身體弱，接觸外界易被感染，故不會叫朋友到家中探望，盡量少出街，出街一定要戴口罩。不過魚毛稱今日一定要出街往銀行拎錢，身無分文的她說：「我啲錢使晒，要交印傭人工、伙食，還要交管理費。」

怕夜晚尿牀 暫用尿片

魚毛特別多謝薛家燕、安德尊與吳麗珠等經常致電慰問，她離開醫院時也有給醫護人員送感謝卡。她透露回家後，睡覺暫時會用尿片，因為瞓醫院牀半年太長時間，怕回家未適應會尿牀。

魚毛又買了學行車與單車等做物理治療，現在雙腳無力，醫生提醒要外傭陪她多行路，她說：「多謝關心我的朋友，我安全返屋企了，大家不用擔心。我好開心返到屋企，希望可以快啲站起來。」