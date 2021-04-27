壓軸頒男主角爛尾 卓威倒灶惹不滿 安東尼鶴健士膺最年長影帝

卓威博士文去年8月底逝世，終年44歲，3個月後他的遺作《藍調天后》在影視串流平台Netflix上架，他扮演有傷痛過去的小號手，對音樂事業野心勃勃，最終在一次錄音期間釀成悲劇。有評論指卓威最後的演出是其從影代表作；事實上他先後囊括影評人選擇大獎、金球獎及美國演員公會影帝，唯獨「英國奧斯卡」BAFTA敗在安東尼鶴健士手下。不少人認為回到美國本土，卓威很大機會繼《電視台風雲》彼得芬治（Peter Finch）後，成為首名獲追頒最佳男主角殊榮的黑人男星；加上今年頒獎禮程序反傳統，歷來首次壓軸頒發影帝，更令觀衆感覺大會欲向卓威最後致敬。

以為重演頒錯獎事件

去年憑《Joker小丑》稱帝的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）頒發最佳男主角獎，他宣布《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士奪獎，還說他未能出席頒獎禮，所以大會代領，頒獎禮隨即結束，令不少網友甚為錯愕，甚至質疑大會是否重演2017年原屬《月亮喜歡藍》的最佳電影獎，誤頒給《星聲夢裡人》的「烏龍」事件。網民紛紛發帖替卓威不值，認為他應該稱帝。編劇LaToya Morgan在社交網發文表示，網民憤怒，並非因為卓威輸了，而是頒獎禮的表達方式：建立希望後又令他們失望。不過電影監製Franklin Leonard則認為卓威本人不會在乎輸贏，並且明天會繼續如常生活。

六度提名再次稱帝

安東尼鶴健士在《爸爸可否不要老》扮演患上認知障礙症的獨居父親，所認知的世界與現實逐漸形成落差，充滿困惑的他拒絕接受患病的事實，更不願接受女兒安排的協助和照顧。這是他繼《沉默的羔羊》後相隔近30年再次稱帝，並且壓過當年《基爸愛留情》基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）的82歲75日紀錄，以83歲115日成為奧斯卡史上最年長的得獎演員。其實安東尼不止缺席奧斯卡，他亦沒現身BAFTA頒獎禮。據報兩周前他從美國飛返威爾斯故鄉，頒獎禮後數小時，安東尼在社交網Instagram貼出片段，站在一片田園風光前的他稱沒想過會得獎，「我正在故鄉威爾斯，以83歲之齡我沒期望過會得獎，真的沒有。我很感激影藝學院，多謝。我要向卓威博士文致敬，他離開得太早了」。

《爸》片導演科倫薩拉（Florian Zeller）曾告訴法新社，安東尼「很會演控制大局」，「我想讓這種演員揣摩開始失控的角色，應該很有震撼力。某程度來說，讓他褪去我們所熟知的Hannibal（《沉默的羔羊》角色）面孔」。安東尼從影多年，戲路多變，先後六度提名奧斯卡，兩次稱帝，去年亦憑《教廷白煙》提名男配角獎。

丹尼爾演黑豹黨奪男配

另一方面，《訪•嚇》黑人男星丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）憑電影《Judas and the Black Messiah》擊敗同片的拉基夫史丹菲（Lakeith Stanfield）、《邁阿密的一夜》里斯利奧當（Leslie Odom Jr.）、《靜寂的鼓手》（前譯金屬之聲）保羅拉茨（Paul Raci）及《芝加哥七人案：驚世審判》沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen），奪得最佳男配角獎。現年32歲的丹尼爾卡魯亞在倫敦出生，是烏干達移民第二代，他憑驚慄片《訪•嚇》在國際揚名，並獲奧斯卡最佳男主角提名。《Judas and the Black Messiah》講述1960年代後期的芝加哥，聯邦調查局委派線人，滲入並刺殺黑豹黨伊利諾伊州分部主席Fred Hampton。

丹尼爾把Fred Hampton這角色為革命憤慨熱血，以及被關押的憤怒和絕望，表現得揮灑自如，已先後橫掃金球獎、美國演員工會獎及BAFTA最佳男配角殊榮。他致謝時向Fred Hampton這人物致敬，認為他雖然只活了21年，卻利用各方資源改善黑人社區的生活條件，他說推動徹底變革和種族平等，「不是一個人的事情，我們都有責任」。

（第93屆奧斯卡頒獎禮）