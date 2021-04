壓軸頒男主角爛尾 卓威倒灶惹不滿 安東尼鶴健士膺最年長影帝

卓威博士文去年8月底逝世,終年44歲,3個月後他的遺作《藍調天后》在影視串流平台Netflix上架,他扮演有傷痛過去的小號手,對音樂事業野心勃勃,最終在一次錄音期間釀成悲劇。有評論指卓威最後的演出是其從影代表作;事實上他先後囊括影評人選擇大獎、金球獎及美國演員公會影帝,唯獨「英國奧斯卡」BAFTA敗在安東尼鶴健士手下。不少人認為回到美國本土,卓威很大機會繼《電視台風雲》彼得芬治(Peter Finch)後,成為首名獲追頒最佳男主角殊榮的黑人男星;加上今年頒獎禮程序反傳統,歷來首次壓軸頒發影帝,更令觀衆感覺大會欲向卓威最後致敬。

以為重演頒錯獎事件

去年憑《Joker小丑》稱帝的華堅馮力士(Joaquin Phoenix)頒發最佳男主角獎,他宣布《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士奪獎,還說他未能出席頒獎禮,所以大會代領,頒獎禮隨即結束,令不少網友甚為錯愕,甚至質疑大會是否重演2017年原屬《月亮喜歡藍》的最佳電影獎,誤頒給《星聲夢裡人》的「烏龍」事件。網民紛紛發帖替卓威不值,認為他應該稱帝。編劇LaToya Morgan在社交網發文表示,網民憤怒,並非因為卓威輸了,而是頒獎禮的表達方式:建立希望後又令他們失望。不過電影監製Franklin Leonard則認為卓威本人不會在乎輸贏,並且明天會繼續如常生活。

六度提名再次稱帝

安東尼鶴健士在《爸爸可否不要老》扮演患上認知障礙症的獨居父親,所認知的世界與現實逐漸形成落差,充滿困惑的他拒絕接受患病的事實,更不願接受女兒安排的協助和照顧。這是他繼《沉默的羔羊》後相隔近30年再次稱帝,並且壓過當年《基爸愛留情》基斯杜化龐馬(Christopher Plummer)的82歲75日紀錄,以83歲115日成為奧斯卡史上最年長的得獎演員。其實安東尼不止缺席奧斯卡,他亦沒現身BAFTA頒獎禮。據報兩周前他從美國飛返威爾斯故鄉,頒獎禮後數小時,安東尼在社交網Instagram貼出片段,站在一片田園風光前的他稱沒想過會得獎,「我正在故鄉威爾斯,以83歲之齡我沒期望過會得獎,真的沒有。我很感激影藝學院,多謝。我要向卓威博士文致敬,他離開得太早了」。

《爸》片導演科倫薩拉(Florian Zeller)曾告訴法新社,安東尼「很會演控制大局」,「我想讓這種演員揣摩開始失控的角色,應該很有震撼力。某程度來說,讓他褪去我們所熟知的Hannibal(《沉默的羔羊》角色)面孔」。安東尼從影多年,戲路多變,先後六度提名奧斯卡,兩次稱帝,去年亦憑《教廷白煙》提名男配角獎。

丹尼爾演黑豹黨奪男配

另一方面,《訪•嚇》黑人男星丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)憑電影《Judas and the Black Messiah》擊敗同片的拉基夫史丹菲(Lakeith Stanfield)、《邁阿密的一夜》里斯利奧當(Leslie Odom Jr.)、《靜寂的鼓手》(前譯金屬之聲)保羅拉茨(Paul Raci)及《芝加哥七人案:驚世審判》沙查巴朗高漢(Sacha Baron Cohen),奪得最佳男配角獎。現年32歲的丹尼爾卡魯亞在倫敦出生,是烏干達移民第二代,他憑驚慄片《訪•嚇》在國際揚名,並獲奧斯卡最佳男主角提名。《Judas and the Black Messiah》講述1960年代後期的芝加哥,聯邦調查局委派線人,滲入並刺殺黑豹黨伊利諾伊州分部主席Fred Hampton。

丹尼爾把Fred Hampton這角色為革命憤慨熱血,以及被關押的憤怒和絕望,表現得揮灑自如,已先後橫掃金球獎、美國演員工會獎及BAFTA最佳男配角殊榮。他致謝時向Fred Hampton這人物致敬,認為他雖然只活了21年,卻利用各方資源改善黑人社區的生活條件,他說推動徹底變革和種族平等,「不是一個人的事情,我們都有責任」。

