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2021年4月27日星期二
《浪跡天地》橫掃奧斯卡最佳電影導演女主角 趙婷引《三字經》致謝 內媒網民隻字不提
趙婷伙攝影師男友拍住上 富爸爸反對女兒戀老外
《少年的你》失落國際電影獎 《醉美的一課》導演獲獎悼念亡女
得獎名單
壓軸頒男主角爛尾 卓威倒灶惹不滿 安東尼鶴健士膺最年長影帝
尹汝貞奪女配 韓國藝人零的突破
年紀大難背對白 想演戲到終老
《靈魂奇遇記》奪最佳動畫及配樂獎
中韓傳媒對待得獎者反應迥異 趙婷校友上海翻牆看直播受阻
格蘭高絲八度陪跑 追平彼得奧圖紀錄
留醫半年出院 中氣十足興奮揮手 83歲余慕蓮：執番條命好感恩
常演深沉角色 兩愛女助抽離 郭富城自認funny恨拍喜劇
戶外騷尾場落雨兩度斷電 鄭中基跪低耍冧 觀眾清唱打氣
林敬剛跪地拜師 萬梓良豪贈一萬人仔利市
與Supper Moment合唱 89歲胡楓唱到索氣
林芊妤打完第二針 安心計劃再造人
得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（第93屆奧斯卡頒獎禮）
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《浪跡天地》橫掃奧斯卡最佳電影導演女主角 趙婷引《三字經》致謝 內媒網民隻字不提
趙婷伙攝影師男友拍住上 富爸爸反對女兒戀老外
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得獎名單
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