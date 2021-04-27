《少年的你》失落國際電影獎 《醉美的一課》導演獲獎悼念亡女

《醉美的一課》導演湯瑪士溫德堡致謝時，提到女兒Ida在此片開鏡後數日不幸遇上車禍身亡，終年19歲，他含淚表示：「這部電影是為她而拍，就像她的紀念碑。」他又說女兒看過劇本後，給予不少意見，令他非常受用；原本Ida亦會客串扮演學生角色，離世後只好由她的同學代演。

曾國祥：拿不到獎絲毫沒失落

曾國祥接受《明報》訪問時表示：「首先感謝所有支持和喜歡我們這部戲的觀眾，雖然拿不到獎，但真的沒有絲毫失落感，因為可以走到這一步，已經完全超出了預期。能夠以自己的作品代表香港、代表華語電影參加奧斯卡，真的感到好榮幸、好感恩。知道自己還有很多不足的地方，我會繼續努力，希望拍出更好的作品，多謝大家。」

曾志偉：入到5強已經當贏

曾國祥父親曾志偉前晚透露，奧斯卡舉行當日，全家透過網上收看，「大女在台灣，二女在加拿大，曾國祥也沒有飛到美國，雖然身處不同地方，仍可相約一齊看直播。《少年的你》應該會輸，入到5強已經當贏。兒子比我叻得多，真是光宗耀祖」。志偉又踢爆兒子在頒獎禮前夕心情緊張，但無論結果如何，全家都會慶祝，約定日後到台灣或日本旅行。

（第93屆奧斯卡頒獎禮）