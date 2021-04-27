《浪跡天地》橫掃奧斯卡最佳電影導演女主角 趙婷引《三字經》致謝 內媒網民隻字不提

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榮登史上首名金像華裔女導演

憑韓片《上流寄生族》贏得上屆奧斯卡最佳導演的奉俊昊，身在首爾透過現場直播宣布39歲的趙婷擊敗《醉美的一課》湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）、《曼克》大衛芬查（David Fincher）、《農情家園》鄭一朔及《超犀女王》艾美露芬奈爾（Emerald Fennell），榮登史上首名金像華裔女導演，更象徵亞洲電影人的傳承，意義非凡。

趙曾批評中國 《浪》片取消上映

束了孖辮的趙婷上台領獎時，提到小時候讀過《三字經》，當中提及「人之初，性本善」對她影響深遠，她說：「我想把這個獎，獻給所有在艱苦環境中，仍能保持內心善良的人。」雖然她刻意提及童年在內地生活的回憶，卻因她曾批評中國「充斥謊言」的言論，加上網民質疑她的美籍身分，導致《浪跡天地》取消內地原定映期，就算此片揚威奧斯卡，官方媒體如《人民日報》、《環球時報》及新華網等亦隻字不提。

繼母宋丹丹保持沉默

內地微博亦刪除有關奧斯卡及趙婷的評論，就連上月曾經撰文：「你是我們家的傳奇，相信你的故事也會激勵無數中國的孩子們。」賀她勇奪金球獎的繼母兼內地著名演員宋丹丹，昨日亦保持沉默；有微博用戶一語道破：「宋丹丹也很可憐，發微博祝福，就意味着一起封殺；不發微博，心裏好過意不去。好在趙T應該可以理解的。」由於趙婷已成為網絡禁語，唯有以英文「T」代替「婷」。

《浪跡天地》揭示美國繁華背後的新興「無殼」族群，講述法蘭西絲麥杜文飾演的寡婦Fern在遲暮之年，遇上全球金融海嘯後的經濟大衰退，一無所有的她，決定收拾細軟，駕駛露營車加入現代游牧民行列，展開第二人生。

法蘭西絲麥杜文第3度封金像影后

現年63歲的法蘭西絲麥杜文，繼《雪花高離奇命案》及《廣告牌殺人事件》後，再憑《浪跡天地》擊敗《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）及《The United States vs. Billie Holiday》安哲雅黛（Andra Day），贏得人生第3座金像獎，成就僅次於4度封金像影后的嘉芙蓮協賓（Katharine Hepburn）。

扮狼叫悼念自殺身亡混音師

《浪跡天地》同時獲頒最佳電影，身兼監製的趙婷和法蘭西絲麥杜文齊齊上台領獎，後者趁機呼籲觀眾記得入場睇戲，要身體力行支持電影業；另外，她又忽然扮狼叫，然後說：「把獎項獻給我們的狼。」她所說的正是早前自殺身亡的35歲混音師Michael Wolf Snyder。

雖然《浪跡天地》贏盡口碑，但受疫情影響，2月開畫至今，北美票房僅收214萬美元（約1670萬港元），就算全球票房亦不過540萬美元（約4210萬港元），成為奧斯卡歷來最低票房的得獎電影，且看「奪金」能否刺激觀眾入場。

（第93屆奧斯卡頒獎禮）