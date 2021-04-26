逾60門票贈基層睇騷 鄭中基獲讚真暖男爸爸

叫林家謙千祈不要縮

ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》共掃6獎的大贏家林家謙擔任嘉賓，與Ronald合唱《我代你哭》。Ronald攞林家謙得獎言論惹網民熱話來開玩笑，「聽講，你經常講錯說話，咁多人支持你，你開唔開心？」林家謙說開心。Ronald之後自問自答，「你有冇未來計劃？唔好答，答『有』話你有機心，『冇』又話你懶。咁問你有冇拍拖？有，又話你掛住拍拖；冇，又話你講大話，不如直接唱歌啦。」Ronald問在場觀眾可知《一人之境》作曲、填詞、編曲和監製是誰？觀眾齊聲答全是林家謙。Ronald說：「4個都係佢，點解唔可以多謝自己，畀我就多謝自己4次。」林家謙即笑笑口連說4次多謝。他又叫林家謙千祈不要縮，「要縮等我這個老嘢縮，你好好努力做音樂」。林家謙於是唱出《一人之境》。

日前有名為「關懷貧窮學校」facebook專頁，公開感謝Ronald捐出60多張演唱會門票，讓基層家庭可以看演唱會，稱對有些街坊而言，這可能是一生唯一一次看演唱會，很高興能跟子女一同前往，與家人經歷美好的晚上。網民大讚Ronald是真暖男爸爸，留言：「有錢嘅人多，但願意分享嘅人少。」據知Ronald的3場演唱會每日也有送門票給多間慈善團體，如點滴是生命、生命工場、香港家庭福利會、香港青年協會等。過往他的演唱會也有低調送門票給基層家庭，早前更親身體驗搭荒生活，到上水跟拾荒者「黃姐」執紙皮。

記者：柯美

攝影：林祖傑