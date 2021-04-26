到蛋糕名店歎下午茶 被指打尖 汪明荃：老闆是我朋友 對方安排

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑、鍾偉茵

汪明荃（阿姐）被指前日下午約5時與女性朋友到海港城的著名蛋糕餐廳，當時門口有近20人排隊等位，當阿姐獲安排入座後，有正輪候的男食客向經理投訴，為何阿姐不用排隊？經理答阿姐是老闆的朋友，而阿姐與女友人在餐廳逗留約1小時後離開。昨日本報記者到餐廳了解，當時食客不算多，不用排隊，就阿姐被指不用排隊一事問餐廳經理，對方禮貌表示沒有回應，說如有查詢，可致電公司的市場部熱線電話聯絡。

排隊近20分鐘 逗留個多小時

阿姐昨晚演出無綫直播節目《開心大綜藝》，被問到有否為事件不開心？她表示小事一樁，她解釋因為與女性朋友行街購買化妝品，碰巧該朋友從未試過該餅店的蛋糕，於是阿姐便致電聯絡餅店老闆，因為是她的朋友，所以由對方安排。阿姐否認打尖，而且有排隊等近20分鐘才有位，可能餅店有兩條隊，一條排入座，一條排外賣，她稱當時有排隊，可能該食客不知道。

阿姐入座享用蛋糕和咖啡，逗留店內個多小時，其間沒有聽到食客或店員投訴。問她知否該餅店平日不設訂枱服務？阿姐答：「不知道，因為老闆是我的朋友。（是否去其他地方也有得到優待？）不是；如果不可以，就去第二間食囉！」另外，昨晚化身紅衣女郎的阿姐，要在《開心大綜藝》為14對新人擔任證婚人，是她人生首次。

譚詠麟午飯揾位 老闆娘叫排隊

譚詠麟（阿倫）亦曾發生疑想免排隊用膳事件，2019年9月，有指他在午飯時到灣仔賣咖喱馳名的食店，跟老闆娘說想要位置坐下，當時午飯繁忙時間，很多客人排隊輪候，老闆娘於是叫他排隊，阿倫最後離開。