「飛隼」安東尼麥奇 有望主演《美國隊長4》

美國綜藝網站The Hollywood Reporter報道，Marvel電影公司現正籌拍《美國隊長》系列第4集，請來《飛隼與寒冬戰士》創作人Malcolm Spellman和編劇Dalan Musson負責製作，雖然未有公布新片導演及演員陣容，不過網民普遍認為，安東尼麥奇接替上一任「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）擔綱主角的機會甚大，至於他的拍檔「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）亦有望加盟。

《飛隼與寒冬戰士》對於Marvel電影宇宙（MCU）影響深遠，劇中飾演史上首名黑人美國隊長以賽亞的孫兒以利亞李察遜（Elijah Richardson），將會遺傳祖父的超能力，日後加盟「少年復仇者」成為新一代超級英雄「愛國者」；丹尼拉米列斯（Danny Ramirez）扮演美軍托雷斯，獲安東尼麥奇送贈飛行器，日後接任為第二代「飛隼」，所有安排都是為日後劇情鋪路。