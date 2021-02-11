《怪醫D老篤》《禁室365天》同奪金草莓獎 姬韓遜爛片封后

第41屆金草莓獎昨日公布得獎名單，9個獎項由來自美國及其他20多個國家、合共1097名金草莓委員會成員投票選出，結果《Music》導演Sia及其18歲舞蹈員契女Maddie Ziegler，分別獲選為最爛導演及女配角，過去曾經憑《愛情潛到寶》及《Mother's Day》兩度提名金草莓獎的姬韓遜，終於憑《Music》作出「零的突破」，擊敗《禁室365天》施洛卡（Anna-Maria Sieklucka）、《怪誕黑巫后》安妮夏菲維（Anne Hathaway）等當選最爛女主角。

慶祝閨密生日快樂

姬韓遜懶理「封后」一事，昨日透過社交媒體上載跟《蜘蛛俠》杜比麥奎爾（Tobey Maguire）前妻兼珠寶設計師好友珍妮花梅亞（Jennifer Meyer）合照，藉以慶祝對方44歲生日快樂，後者隨即留言道謝。

《Music》講述姬韓遜離開戒毒所後，得悉祖母逝世，令她成為罹患自閉症的同父異母妹妹Maddie Ziegler唯一監護人，只好硬着頭皮照顧對方，結果展開連串奇幻經歷。此片放映期間，已經惹起不少爭議，當中對自閉症病者的描述，被指帶有偏見，屢遭傳媒及網民批評。

朱利亞尼包辦兩獎

不過，《Music》仍未算是最爛電影，美國枕頭公司MyPillow創辦人兼行政總裁Mike Lindell拍攝紀錄片《Absolute Proof》，力撐美國前總統特朗普未能連任，乃因大選舞弊所致，結果獲頒最爛電影及男主角；至於特朗普的私人律師兼前紐約市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）亦得獎，他憑《波叔出城2》包辦最爛男配角及銀幕拍檔兩獎。

賽前「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演喜劇《怪醫D老篤》，跟影視串流平台Netflix播放的波蘭情慾片《禁室365天》不相伯仲，同樣獲得今屆最多6項提名，結果前者僅獲頒最爛翻拍電影，後者當選最爛劇本，成績再次不分高下。