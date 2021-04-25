由記者變身樂壇新人王 柳應廷體驗人生最瘋狂

作為樂壇新人自然想大膽求變，Jer亦不例外，希望試玩不同音樂風格元素；加上他要向深愛多年的樂隊Queen致敬，故新歌曲風沿走Rock路線，還配合意識大膽的MV，突出故事主題。為演繹歌中的「狂人」神態，Jer特別向已故偶像Freddie Mercury在舞台上狂放演出取經，亦參考電影《Joker》，另加個人聯想及迷幻的化妝造型。

辭工挑戰《全民造星》

28歲Jer形容人生最「狂」的事發生在3年前，為參加選秀真人騷《全民造星》毅然辭去人生第一份工作（記者），雖然他不是家中經濟支柱，不過參賽的確需要很大勇氣，他說：「近年娛樂圈尤其是樂壇，見不到有新人彈出或讓人記得的，所以是很冒險的嘗試，因不知會不會成功。其實當日比賽，第一回合我已經輸了，如沒有復活賽，我就不能加入MIRROR，也就沒有今日的Jer！」成功加入樂壇，得到獎項又獲歌迷支持，Jer認為是意想不到的狂。他記得數年前仍是觀眾，在台下欣賞樂隊Supper Moment演出，一度幻想有朝一日能像他們踏上九展舞台演出；現當了MIRROR成員令願望實現，由記者、觀眾、再變成表演者，轉變之快都令他覺得是一個瘋狂見證。

提到日常癲狂事，Jer自認性格自律控制得好好，但在熟人面前或玩遊戲時則可以好投入地玩到癲，他說：「玩到扯爛別人件衫是好基本，我在熟人面前簡直是脫了韁的野馬！之前網上開Live，跟Anson Lo玩到好癲，不過都能收放自如。如飲醉酒，通常只是傻笑或睡覺，沒有太癲行為。」

與MIRROR戰友互撐

Jer承認得獎後增加了個人自信，會繼續努力儲更多舞台演出經驗，但他認為現階段毋需解散MIRROR獨立發展，「我們12個人在舞台上各自發揮，產生化學作用，大家在對方身上都學到好多。由成立MIRROR開始，經理人花姐（黃慧君）都想我們每個人能獨當一面，無論是影視或音樂方面，所以大家是戰友，不會想解散。如問我有沒有能力獨立handle一個舞台？我可以答有的，不過已習慣有他們在身邊的支持及互撐，要我一個人上台做騷反而不習慣」。

髮型：Denny Ku@CHIC PRIVATE i SALON

化妝：Ali Wong@Annie G. Chan Makeup Centre

服裝：Bally

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳