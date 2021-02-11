召集562人參與自駕騷 疫下有工開 鄭中基籲齊心撐香港歌手「樂壇不會死」

鄭中基表示曾擔心天氣，不唱跟「雨」字有關的歌，亦準備雨傘和雨衣給觀眾。他解釋演唱會主題「人人都是鄭中基」，多得台前幕後很多手足及觀眾支持，所以人人都是鄭中基，稱「一個都不能少」。

鄭中基邀請喜愛的樂隊RubberBand（RB）擔任首場嘉賓，合唱《發現號》。他笑稱RB早前開《Ciao演唱會》有聚散意思，以為樂隊拆伙，想借今次幫他們復出。主音6號（繆浩昌）笑答：「2021年4月23日9點幾，我宣布RB解散！之後請暴龍哥用廣西話宣布RB復出。」鄭中基即用半鹹半淡廣東話說：「我正式宣布橡膠筋正式復出。」6號表示將歌曲《未來見》送給全港朋友。

笑姜濤胡鴻鈞無啖好食

鄭中基借評論後輩歌手來取笑樂壇搵食艱難，大熒幕播出多名歌手舊相和新相作對比。他說：「林家謙真人好瘦，一號風球我勸他不要出街，怕他被風吹走。大家看姜濤小時候肥仔相，幾好肉哋！現在好瘦，可知他真是無啖好食。還有胡鴻鈞，他現在連腮骨都無，真係好無陰功。」當熒幕出現衛蘭、林二汶、鄭欣宜及Serrini相片時，他說：「一看就知道她們從來沒有餓過，我講笑吧。希望大家一直供養香港歌手。後生如姜濤都已經好有想法，說香港歌手會再成為亞洲第一！」他重申只要大家一條心去捧，香港樂壇就不會死，之後他與吳林峰及柳應廷合唱《樂壇已死》。鄭中基提到已故音樂人唐奕聰（Gary），他大讚道：「有他在場好安心，他事事跟足，錄完音叫我去瞓，之後交給他處理。」他在台上預留位置給Gary，還放上一束花。

演唱會尾聲，鄭中基有感而發說疫情令好多人無工開，為生計部分被迫轉行，熒幕上列出演唱會共有562人參與，他表示當知道可以放寬限制開騷，即刻召集幫手，要大家有工開，所以短時間內籌備，成功搭台演出，覺得很犀利。他又感謝ViuTV，因他缺席Chill Club頒獎禮仍有獎，好難得。演唱會「安哥」環節由觀眾點唱，唱至近晚上10時45分才結束。

余思敏讚老公表現滿分

鄭中基太太余思敏讚老公表現滿分，首次看自駕形式演唱會，慶幸天氣好和現場氣氛正。她說子女要返學，老公因開騷搬到酒店住，幾日無見爸爸很掛念。她笑女兒看得最興奮投入，兒子則上車又落車行來行去。完騷大會播出鄭中基子女一段錄音，提醒大家記得帶物品離開，並笑說要帶走爸爸。前晚很多人在「核心外圍」聽免費騷，入場觀眾亦讚氣氛好，有情侶觀眾說首次看戶外騷好high又多感動位，又有觀眾說戶外騷感覺涼爽，但海水味有點臭。他們知外面都聽到，但入場有得坐又近點看，好正。

記者：林祖傑、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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