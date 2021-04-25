紅館騷加開一場 不介意海報被惡搞 莫文蔚讚江美儀扮得好神似

「老公來港督促我做運動」

莫文蔚相隔16年再踏上紅館開演唱會，但將是她最後一次舉辦這類大型演出，她說：「今次是『絕色』，所有嘢會有咁絕得咁絕，會去到盡。」她現在已開始操練，透露老公Johannes已由德國來港：「他幫我操練，督促我做運動，想我更加弗。（老公到時會否上台？）諗吓先，未規劃到這部分。（會否合唱？）大家可能覺得這個是理所當然，去年我們在英國家中試過四手聯彈鋼琴，若將之搬上台表演，就要再練習。」

莫文蔚之前推出的宣傳海報被不少網民惡搞二次創作，她有留意到說：「好精彩，香港人在這方面好叻，很有創意。其實之前這款海報是彩蛋，正式海報今日才公開。二次創作也是網上藝術，是正的。（海報惹負面反應會否嬲？）沒有，估不到網上反應那麼熱烈，令我受寵若驚。老公都有睇，這只是話題，重點仍在演唱會。」江美儀在《開心大綜藝》模仿她？莫文蔚也有留意：「覺得好熱鬧，扮得幾好，連神情都扮到。」

預告唱好多廣東歌

莫文蔚透露今次演唱會一半內容都是新的，且會唱好多廣東歌，有些歌曲是從未公開唱過。她早前推出《呼吸有害》慈善限量單曲套裝，以支持「香港電影工作者疫境支援計劃」，共籌得15萬，昨日在活動上有支票移交儀式。巡唱推出的產品，扣除開支，會撥捐她和家人成立的慈善基金作慈善用途。

「大滿貫是夢寐以求」

談到去年憑歌曲《呼吸有害》大滿貫，橫掃全港多個音樂頒獎禮的最高榮譽？莫文蔚說：「大滿貫是夢寐以求，但我沒想過會得到，因很久沒唱廣東歌，獲大家喜歡感覺很溫暖，始終香港是我家，大家給予我肯定，等了28年才得到，一切都是值得的。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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