【開箱】《櫻之塔》 玉木宏演警隊「怪物」

警隊高層3方勢力鬥爭

《櫻之塔》講述上條漣（玉木宏飾）是警隊搜查課高級警員，擅長犯罪心理學，透過觀察別人言行，看出對方是否罪犯。他經常扳起面孔，但表現出色，深獲上司器重。上條漣決心成為警隊最高話事人，誓不擇手段達到目的。與上條漣相識於微時的水樹爽（廣末涼子飾），是警隊搜查一課主任，十分了解上條漣，為人善良、有愛心，也很會照顧別人，有大家姐風範。水樹爽發現上條漣渴望上位，並正以不法手段達到目的，逐漸與他形成對立局面。

由於描述警隊高層的內部鬥爭，被指是《半澤直樹》警察版。劇中講述的權力鬥爭，主要分為3個派系，這3個派系的部長都是下一任警隊總監的最強候選人。上條漣直屬上司、刑事部長千堂大善（椎名桔平飾），率領從地方大學出身的警察，警隊內部稱之為「外樣派」。千堂大善能幹但好勝，在警隊樹敵甚多，他非常看重上條漣。另一派系是警務部長吉永晴樹（光石研飾）率領的「東大派」，大多是東京大學出身的精英，他和千堂大善雖同期出身，但也是競爭多年的對手。第3個派系是警備部長權藤秀夫（吉田鋼太郎飾）率領的「薩摩派」，旗下警員大多是鹿兒島出身的實力派，權藤秀夫的父親是前警察廳廳長，所以非常執著於自己的職級。

自製案件博上位

劇集的最大賣點是上條漣借助各宗案件，鋪路上位。首集發生銀行械劫案，3大派系因權力鬥爭而不批准警方出動飛虎隊到場支援，結果劫匪逃脫，一名中年婦被槍傷至半身癱瘓。水樹爽不滿高層決定，上條漣反指她失職造成巿民受傷，還提出案件的調查方向，火速帶領隊員拘捕疑犯。其實上條漣是此案的幕後黑手，自編自導自演銀行劫案，借助這名銀行劫匪，連帶拘捕販賣槍械的罪犯。

第2集，上條漣為了升職，借助人氣YouTuber拍下視頻直擊一名女性遭不明男子用箭襲擊的案件，令到社會關注，他再高調破案，獲得好評，達到升職目的。

玉木宏的角色上條漣為達目的，不惜成為「怪物」，做出連串不法行為，包括偽造證據、教唆他人犯案，甚至利用上司女兒的感情等，跟最近播出的韓劇《怪物》有點相似。《櫻之塔》的角色和故事是近年日劇中較為新鮮有趣，可惜首兩集已將上條漣想上位的真正動機公開：其警察父親臨終前希望上條漣不要像爸爸一樣過於善良，否則無法改變警隊惡習，若劇集保留這一點在後段公開，或會更有看頭。

玉木宏身形高大，西裝筆挺，扮演高級警務人員，很有說服力。廣末涼子雖然是女主角，但暫未有突出表現，據悉之後劇情會講到廣末涼子暗戀玉木宏多年，且看這對中年男女感情線，能否刺激收視回升。