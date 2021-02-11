《浪跡天地》成ISA大贏家 趙婷膺最佳導演 勢奪奧斯卡

ISA主要表揚成本在2250萬美元或以下的獨立製作，當中不少亦躋身香港時間下周一頒獎的第93屆奧斯卡候選名單之上，包括《浪跡天地》、《農情家園》、《金屬之聲》及《超犀女王》等。趙婷身兼監製、導演及剪接數職，結果滿載而歸。ISA過往只有《容易受傷的玫瑰》瑪花古烈治（Martha Coolidge）及《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）兩名女導演奏凱，2018年憑《再生騎士》首次獲ISA提名最佳導演的趙婷，成為史上第3人。據《浪》片另一名監製彼得施彼士（Peter Spears）在奪得最佳電影時表示，趙婷正是在之前一屆ISA頒獎禮認識了《浪》片女主角兼監製法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand），並展開了拍攝《浪》片的神奇之旅。

尹汝貞奪女配 贏金像獎在望

不過法蘭西絲麥在最佳女主角敗給《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），《超》片兼奪最佳劇本獎。嘉莉致謝時特別提到上周不敵癌魔逝世的52歲《哈利波特》英國女星海倫麥高利（Helen McCrory），把獎項向對方致敬，稱海倫才是真正有獨立精神的女演員，「相信我餘下的演藝事業都會敬仰海倫麥高利，很多謝她帶給我們的所有」。

《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）及保羅拉茨（Paul Raci）分別捧走最佳男主角及男配角殊榮。至於《農情家園》韓國女星尹汝貞，繼演員公會及英國電影學院獎後再下一城，奪得最佳女配角獎，估計奧斯卡此獎，勢成其囊中物。此外，表揚台前幕後的羅拔艾特曼獎，落在雷珍娜京演而優則導的《邁阿密的一夜》身上。前美國總統奧巴馬夫婦監製的《希望之夏：殘疾起革命》則奪得最佳紀錄片獎。

新增最佳劇集獎 《催命嬌娃》奪得

另一方面，今年ISA增設劇集獎項，《離經叛道》阿米拉哈夫（Amit Rahav）及詩拉夏斯（Shira Haas）分別奪得最佳男主角獎；大受影評人喜愛的《催命嬌娃》則贏得最佳劇集及整體演出獎。《催》劇描述女性在約會強暴後的生活及心理變化，《邋遢女郎》菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）頒發整體演出獎時，讚賞《催》劇女主角兼創作人米姬拉高爾（Michaela Coel）把劇集帶到另一層次，給觀衆在電視甚少看到的觀點、赤裸裸的人性，而每個角色在故事中都同時是英雄與壞人；米姬拉則表示希望觀衆看到該劇傳達的信息，並應善待自己。