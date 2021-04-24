姜濤玩到癲 獸性爆笑 梁業喊晒自責︰未帶過父母去旅行

前晚ERROR成員肥仔（梁業）亮相陳志雲YouTube頻道任嘉賓，他現場又唱又跳兼爆喊，志雲似「查家宅」由肥仔跟朋友、家人與女友關係逐個講。平日開朗搞笑的肥仔表現感性一面，他跟父母與兄長同住，現在成為家庭經濟支柱。他說夢境中因父母離開他哭醒了，他起牀看着父母時，覺得自己未能給他們最好，自己未掙很多錢，未帶過他們到外地旅行。他邊說邊哭，還在鏡頭前向媽咪道歉，說因工作太忙，在家中向她發脾氣。

「事業有成才娶老婆」

肥仔有拍拖8年的女友阿芬，志雲向他催婚，答應提供一條龍服務，由他擔任婚禮司儀，鋼琴王子陳雋騫彈琴，包埋律師證婚，連婚禮場地也可以有折扣。肥仔未敢答應，他說待事業有成才娶老婆。節目中肥仔自爆目前體重190磅，身高160cm，最近重了20磅；他又被經理人爆對腳勁臭。

娛樂組