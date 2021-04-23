【開箱】《毒水曝光》 尊尼狄普演名攝記 一圖見「水俁病」真相

廢水輸大海 禍延全市

《毒水曝光》改編自著名攝影記者尤金史密斯（W. Eugene Smith）有份採訪的日本「水俁病」毒案。故事講述曾擔任戰地攝記的尤金史密斯（尊尼狄普飾）以鏡頭見證戰場的人性殘酷，雖然享譽新聞界，卻是令雜誌社頭痛的攝影師、失職父親。某天，來自日本的艾琳（美波飾）請求他遠赴熊本縣水俁市，原來當地居民一直受化工廠毒水的禍害，許多人生病、殘障，甚至垂死。尤金遂要求《生活》雜誌派他到日本，唯有將真相曝光，才可拯救無辜生命。在當地抗爭領袖和居民協助下，他逐步追蹤這宗毒水事件的禍害，拍下不少警世照片，試圖掩飾醜聞的黑手亦慢慢逼近。

不知道是否巧合，日本政府上周宣布，計劃把福島第一核電廠的核廢水，以稀釋方式排入大海，此事引起鄰近地區反對及熱議，怕造成環境污染，危害人民健康。到底核廢水會否演變成《毒水曝光》的「水俁病」受害者一樣？

「水俁病」毒案是日本戰後最嚴重的工業災難。水俁其實是九州熊本縣的小市鎮，1950年代起，水俁市許多居民出現失明、肢體扭曲等怪病，後來專家發現源頭是一家名為「新日本窒素肥料」的公司，使用含水銀的化合物作為催化劑生產肥料，工場卻未經處理就把廢水直接排進大海。部分水俁市民以捕魚維生，海產受到污染，市民進食後如同慢性中毒，結果萬二人罹患水俁病，逾千人身亡；病人的中樞神經系統受損，孕婦亦把水銀毒傳給胎兒，導致很多嬰兒一出生已病情嚴重，部分患者甚至終身殘障。

尤金史密斯於1971至1973年間，深入水俁市採訪，並拍攝了著名的照片《智子入浴》（Tomoko Uemura in Her Bath）：母親抱着肢體扭曲的女兒上村智子浸浴，帶出這個地方兩代人的悲涼。尤金以其鏡頭記錄了這場人道災難，並喚起世人對「水俁病」的關注。

日本導演多拍水俁症紀錄片

《毒水曝光》導演安德魯列維塔斯（Andrew Levitas）表示一直很欣賞尤金史密斯的作品，更被劇本的環保議題吸引：「身為保育與環保人士，我很清楚世間的悲慘，它們有很多類似要素與水俁病事件非常相似。」

尤金史密斯本人少年時代已對攝影產生濃厚興趣，18歲從大學輟學，並獲《新聞周刊》聘請為攝影記者，可是沒多久就鬧翻，其後轉職至《生活》雜誌，二戰期間曾到塞班島、關島、硫磺島、沖繩等前線採訪；其實尊尼狄普在造型方面與尤金史密斯本人有八成相似，加強了角色的說服力。其餘參演的還有《真的戀愛了》男星標尼爾（Bill Nighy），日本演員真田廣之、國村隼、加瀨亮及淺野忠信等，陣容鼎盛。不過此片並非百分百在日本取景，部分鏡頭是來自塞爾維亞等地；尤金史密斯的攝影作品倒有很多出現在片中。

其實不少日本導演也關注水俁症患者，譬如土本典昭就拍了紀錄片《水俁症─受害者的世界》，除訪問病患家庭，又記錄了工廠運作和患者補償問題的抗爭。至於今年在香港國際電影節放映的《水俁曼荼羅》，原一男執導，則檢視水俁病今昔，窒素公司與政府想一次過斷尾賠償，結案脫身。導演更潛入海牀，查看水銀濃度，記錄了病患的打拼，不過片長372分鐘，不容易消化。

《毒水曝光》上映日期：4月22日