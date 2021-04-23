新田真劍佑戀息影女星 父親千葉真一不干涉

文：蘇珮欣

最新一期日本雜誌《女性Seven》報道，新田真劍佑與現年31歲的女友拍拖兩年，今年開始在東京築愛巢同居。女方是童星出身，演技備受讚賞，一度活躍於幕前，雖然目前已退出娛樂圈，至今仍與不少藝人保持聯絡。

與Taka絕交

據報道新田真劍佑與女友大概3年前透過朋友介紹認識，當時女方已婚，丈夫是行內著名造型師。女方主動跟新田聯絡，不久後她就離婚，與新田發展感情。《女性Seven》雖然未有公開女方名字，但不少網民「柯南上身」，猜測女方很大機會是曾參演電影《NANA：世上的另一個我》31歲岡本奈月，她於2012年約滿經理人公司後，退出演藝界，前夫正是《3年A班》菅田將暉的造型師豬塚慶太。

報道又指《週刊文春》去年偷拍新田真劍佑與《電車男》山田孝之前往沖繩度假，其實新田的女友當時亦有同行。日媒還爆料，新田真劍佑與女友拍拖期間，曾因為她與樂隊One OK Rock主音Taka等幾名好友一同出遊，新田遷怒於Taka，二人絕交。

新田真劍佑與女友目前感情穩定，並已向父親千葉真一介紹女友。千葉真一被《女性Seven》追問對兒子拍拖的看法，他稱從不會干涉兒子的感情生活，伴侶是他選擇的，並表示不知道兒子與岡本奈月拍拖，以為女方是工作人員。千葉真一又表示，兒子年紀尚輕，應該還未有結婚打算，認為兒子已是成年人，他身為父親沒有什麼好管的，笑言：「下次見面的話會追問他是否有事瞞着我。」

曾被爆有5歲私生子

對於戀情，新田真劍佑所屬事務所稱，不會回應有關藝人的私生活。其實新田真劍佑拍竣新劇《第一刑事部的烏鴉》，以及完成新片《浪客劍心》系列最後兩集宣傳後，本月底會離開事務所，轉往海外發展，已落實接拍一齣改編自日本人氣動畫的荷李活電影，預計5月會飛往美國開工。

新田真劍佑出道至今緋聞多多，19歲時曾被爆有一名5歲私生子，孩子的媽媽比他年長18歲，為千葉真一在美國的鄰居，他一度因此控告女方誘姦。其後新田真劍佑稱沒被迫發生性關係，事件才告一段落。