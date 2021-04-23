許悅銘首執導 5影帝幫忙 鄭則仕開心電影圈有接班人

眾影帝發揮團隊精神

Kent哥稱不僅他一take ok，其他人亦是，因為在現場先綵排才開鏡拍攝，加上大家沒私心，毫無保留將所有東西掏出來，沒有影帝架子，表現出團隊精神，拍得很順利。該片拍了兩個多月，投資過億元，許悅銘表示貴在搭景，因背景不是這個年代，其中一個景是舊啟德機場。

Kent哥再演豬油仔一角，透露今次講述他在黑白兩道中間，發生大事，要保護自己，又不想出賣兩個恩人跛豪和呂樂，頗大矛盾掙扎，他謙虛說：「不知自己拿揑得好唔好。」Kent哥大讚導演許悅銘有潛質，開心電影圈有接班人，並說：「連埋呢套戲，我們共合作了3部電影，他雖然是新導演，但一點也不似，可能因為他由編劇和副導做起，經驗一步步累積，是個好穩陣的人，但又在穩陣中有精彩，章法完整，對得住大家。 」

記者：柯美

場地提供：富薈旺角酒店