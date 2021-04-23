筍盤角色被讚似朴寶劍 何廣沛盼與李佳芯續「前緣」

記者：林祖傑

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何廣沛於《愛美麗狂想曲》與李佳芯譜出純愛姊弟戀，雖然只是客串，也覺得十分好玩，他說：「既開心又可惜，這條愛情線寫得好靚，也很唯美，可惜是客串，我真的很鍾意這個角色，有錢、有才華、有樣貌，先天條件太優秀，又溫柔又可愛，簡直無得輸，很多幕後看過都大讚似朴寶劍，我希望公司可以為這條愛情線開拍外傳。」

拍劇一嘗姊弟戀

32歲的何廣沛大讚38歲李佳芯keep得好，望落也不會大他很多，因為觀眾有時會對姊弟戀比較抗拒，由他與李佳芯拍出來予別人感覺沒什麼違和感，他說：「和李佳芯已合作過幾次，都是演上司下屬，今次升級演情侶，之前建立了默契，信任一定會有，大家都好放鬆去演，陳豪與她這段感情固然好，我和她這段出來感覺也不輸蝕。」

他表示現實中未試過姊弟戀，透過《愛》這套劇，覺得也可以，並說：「姊弟戀其實要看個feel是否ok，像劇中沒有講過年齡，個feel啱就可以行落去，就算在現實，也沒理由在拍拖前問對方幾多歲，有時一見鍾情就會墮入了，即使對方大你10年，也不會因而卻步，如果卻步就不是真愛，愛得不夠深，我會忠於自己感覺。」

樂孖朱晨麗做熒幕情侶

對於感情狀况，何廣沛三緘其口，只表示不介意繼續與朱晨麗傳緋聞，並說：「我們是熒幕情侶，清者自清，自己知道咩事。」

他稱當刻無想感情這回事，尤其這兩年因疫情，對工作變得更着緊，現在會事業為先，他說：「初戀時真的很不成熟，沒有上進心而衰過，令我體會到，你無番咁上下，別人真的會離你而去，失敗的經歷令我知道有所不足，所以我選擇成功了再談感情，甚至成家立室，會更加完美。覺得男人應該要事業有成，有安全感畀到對方，才有能力談婚論嫁，我身為男人有這個想法，因為不想誇下海口去辜負別人青春，我不想做一個這樣的男人。」

留鬚變熟男博轉型

繼《大醬園》後年多沒有劇出，何廣沛稱很多人都有少少為他擔憂，問他究竟還有沒有拍劇，他澄清其實一直有工作，所以大家不用擔心。

向來青靚白淨以小生形象掛帥的他，最近特意留長髮及鬍鬚，一轉成熟型男路線，他笑說：「其實形象keep了那麼多年，是不會悶的，因為靚仔嘛。但身為演員，要多變，不想畀人感覺千篇一律，我都想嘗試演奸角，不是再演乖仔，可能有另一番新感覺。」

人誰無錯 互相體諒

因李佳芯及朱智賢的關係，兩套有份演出的劇先後被掟入雪櫃，他大方表示從來不會怪任何人，他說：「我覺得她們做好演員本分已ok，之後的事就交由公司決定，人誰無錯。我亦不覺得她們一定是錯，要包容，可能他朝當我有事，我也不想身邊人離我而去。」

他強調對還未播出的《食腦喪B》有信心，不覺得會擺好耐，並說：「劇本好、演員都做得好，可能觀眾對一班後生演員沒有太大信心，但我認為可能會令觀眾跌眼鏡。」