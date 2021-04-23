開騷前夕 中環海濱綵排 鄭中基心情興奮繞場紮紮跳

會場正中央舞台設置3個巨型熒幕，舞台前方是一片大空地，劃分泊車位及座位，供自駕人士和觀眾欣賞音樂會，正門出入口位也花了心思，加入美式加油站場景和燈牌佈置。

「核心外圍」可聽歌睇煙火

雖然會場的四周已加上黑布，避免人群聚集場外圍觀，不過「核心外圍」的市民，都好容易聽到他的歌聲和部分噴上半空的煙火效果。

據知鄭中基3場演出均邀請嘉賓助陣，首場嘉賓是樂隊RubberBand，第二場的嘉賓是林家謙。

鄭：幾大雨都會唱

大會為確保觀眾順利進場，事前已開網上直播，教自駕觀眾及其他觀眾可提早兩小時從龍和道入口進場，場內也有分流安排。車位觀眾泊車後，憑大會派發頸繩可以再次入場。場內設有售賣演唱會紀念品及供入場觀眾拍照留念的區域。天文台預計周日有一兩陣驟雨，鄭中基表示幾大雨都會唱。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳