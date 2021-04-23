被谷祖琳6歲囡囡引爆父愛 張智霖自嘲年紀大追女無望

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

張智霖、張繼聰、陳家樂、蘇麗珊、張達明、陳瀅、林德信、林盛斌及方力申等前晚出席電影《總是有愛在隔離》首映，張智霖透露近日受鎖骨發炎困擾，連舉手也感困難，懷疑有五十肩問題，已向醫生求診，但有感這部戲意義重大，故堅持出席活動，他說：「電影界同業好有心拍這部戲，希望將愛的信息傳遞開去，也希望會有好成績！」戲中他跟谷祖琳（小谷）的6歲細女劉悅有對手戲，覺得非常過癮：「我自己沒女兒，跟別人女兒玩耍，原來好好玩，小谷個女好得意可愛，望到她我就開心。（有否生育計劃追個女？）應該無可能，生育要跟時間競賽。」他的太太袁詠儀日前在節目透露嘗試過很多方法想追多個小朋友，但都失敗，已打消念頭。

陳家樂：感情穩定毋須「加料」

最近傳陳家樂與緋聞女友連詩雅感情生變，因前港姐黃嘉雯介入。陳家樂對此笑言：「你哋唔係信呀？咁無聊的讀者爆料！其實前幾日這名讀者已在Instagram留言攻擊我，又向我的粉絲埋手，明眼人一睇就知亂作！（有否向連詩雅解釋？）不用，太虛假，係生安白造。」連詩雅對他在社交平台帖文澄清畀Like？他笑說：「朋友都明白，我都好無奈。」他表示感情生活好穩定，不需要爆料幫他「加料」。又公開向女友派定心丸？他說：「我一向好穩定，不想被人激我。」

蘇麗珊：與男友同是控制狂

蘇麗珊戲中與陸永演夫妻，她自嘲戲裏戲外也是控制狂，但男友同樣愛控制她：「大家都是控制狂，你管我、我管你。」她表示因男友異性緣好，有時自己都會呷醋，「男朋友有近30個女性朋友，他好識做，會介紹給我認識，打個底，我都會介紹自己朋友給他認識，一齊擴大朋友圈子」。蘇麗珊讚某些單身朋友質素好，想為他們撮合姻緣，期待有天能做個成功的媒人。

陳瀅拍古裝劇被勒令減肥

陳瀅與張繼聰繼劇集《四個女仔三個BAR》後相隔6年再合作，她說張繼聰是她偶像，又似大哥哥，如果有公事或私事解決不來，會問對方意見，但選男朋友就問女性朋友較好。她自嘲每次返加拿大必定暴肥，下周拍無綫古裝劇，自爆被導演勒令開工前減10磅，「我演女將軍，試造型時戲服有10層厚，導演覺得我好臃腫要求減肥，要在10天內減10磅，幸好首天已減了1.5磅」。她說從飲食埋手，靠食蔬菜充飢。

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