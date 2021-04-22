【開箱】《大發不動產》 張娜拉鄭容和「凶宅」捉鬼冤家

現代驅魔師似馬小玲

《大發不動產》講述洪智雅（張娜拉飾）繼承母親的驅魔師衣缽，並開設地產公司「大發不動產」，幫助有鬼魂出沒的樓宇驅除怨靈後，再將物業出售，藉此賺取佣金。洪智雅身手敏捷又聰慧，從來沒有她驅不走的冤魂，唯獨其母洪美珍（白恩惠飾）死後一直流連家中，無法超生。另一方面，騙徒吳仁範（鄭容和飾）不相信世上有鬼魂，卻利用鬼魂之說行騙，他觀察力強，能快速推理出身邊的問題與狀况，繼而採取行動。

劇中張娜拉的造型時尚，使用的驅魔工具非常「現代化」，如用灰粉在地上畫出「結界」，將冤魂困在指定範圍，她上陣時必定拿着特製的釘槍，封住鬼魂的去路。這個現代驅魔師是否有點熟口熟面？有否想起亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》的馬小玲（萬綺雯飾）？事實上，兩個角色設定的確很相似，同樣是身手敏捷且外冷內熱，若張娜拉像萬綺雯一樣穿上迷你裙曬長腿，會更加神似。

洪智雅驅魔時，不會像馬小玲召「神龍」，也不用念「臨兵鬥者皆陣列在前、誅邪」，但要借助「靈媒」，讓鬼魂進入「靈媒」體內，然後她再用符咒插在「靈媒」胸口才能將冤魂化解。首兩集提到洪智雅為一間辦公室驅鬼時，有兩隻冤鬼同時作惡，她帶同「靈媒」出動，可惜遭吳仁範破壞「結界」，讓冤魂趁機逃走，幸好在吳仁範協助下，最終將冤魂送走，還發現吳仁範具有「靈媒」能力。

代鬼魂完成心願

劇中的冤魂都會暗藏故事，洪智雅化解冤魂的最後一刻，可以看到他們生前最後經歷或未了心願，帶出感人情節，譬如其中有冤魂將送給父親的名貴眼鏡藏在泥土，希望交到爸爸手上，洪智雅代對方完成心願。

此劇每集都是由一間「凶宅」的驅魔故事串連起來，男女主角捲入其中，兩人過去的經歷也有關連。洪智雅的母親逝世後，鬼魂一直在家流連，洪智雅尋覓多年也無法找到合適的「靈媒」助她送走母親。洪智雅遇上吳仁範後，發現對方體質特殊，不僅是「靈媒」，還能助她驅走身上寒氣，於是帶他返家，可惜仍無法送走母親。過程中吳仁範感覺到洪母與他已故的叔叔相熟，懷疑叔叔的死因並不單純，於是主動要求與洪智雅合作。

男女主角相遇的橋段既簡單又有趣，吳仁範訛稱是史丹福大學心靈學博士，利用幾款看似高科技的產品，就聲稱能驅鬼，他以為洪智雅是行家，與他爭生意而結怨。

鄭容和相隔4年再次接拍電視劇，亦是他退伍後首部作品，演技變得成熟。張娜拉則一如既往，表現穩定。兩人的角色有新鮮感之餘，也十分適合他們。