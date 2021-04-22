在港無得撈 自比「流浪漢」難發圍 黃秋生擬留台發展覓出路

談到「香港電影已死」，黃秋生說：「講咗好耐啦，睇定義是什麼，如果與以前全盛時期，一年生產300幾部相比，香港電影的確已經死了。但死的定義是沒有人繼續拍戲，現在仍有人開戲，吳鎮宇、洪金寶、任賢齊、任達華和陳靜等人都開緊工，即未死啦，現在可能是重生。不過整件事沒以前那麼大，以前香港電影蓬勃，因有很多環境和條件配合，外埠市場、多投資者和資金充裕等。」

不能只靠偉仔劉德華撐市

黃秋生認為香港電影不會完全消失，並說：「唔係食滿漢全席先係食飯，煲仔飯都係飯，細細地一餐，大製作唔會多，唔可以一部偉仔（梁朝偉）和華仔（劉德華）主演的大製作《金手指》就話港片翻生，不可以單靠華仔和偉仔撐起個市，亦不可以部部都是他們主演。電影的定義不是這樣，兩邊（大與小製作）要平衡，大製作一年有10部，小製作有幾十部，不同片種、不同演員，先可以話港產片復蘇。始終香港本土市場好細，UA院線都捱不住結業。現在的消費模式轉變了，不可以回到從前，所以根本不應該去比較，現在反而睇到有很多新題材，慢慢嚟啦。」

自嘲無人搵要「退休」

59歲的秋生笑稱自己也要「退休」了，他說：「香港電影未死，我已經死了，無人搵、無得撈。」在台灣為餐車節目拍攝的秋生，和杜汶澤（阿澤）同獲台灣當局發出「就業金卡」，金卡有效期3年內到台工作毋須事前申請，且在台可享減免所得稅優惠及醫保。

身在台灣的阿澤日前在社交平台分享未來將建立「台港文化飲食園區」，又貼出參觀「北投製片廠」的照片。問秋生會否與阿澤有合作計劃？他說：「未有，但今次赴台灣前為阿澤的網台拍了個節目。」

操得幾弗都是阿伯

秋生會回港為「神戲劇場」籌備今年8月演出的舞台劇《ART呃》，他大嘆：「舞台劇都無得搞，現在還有限聚令，上限七成半觀眾，演員和工作人員又不是收七成半人工，都好難做。搞埋今次都可能不再搞。」秋生稱在香港無嘢好搞，更比喻自己是「流浪漢」，很難再爬上來，但必須面對，自尋工作和出路。

多次從谷底爬上來的秋生說：「一次又一次，是人生經驗，以前可以爬上來，雖然前景不明，勝在後生，但現在已一把年紀，還有什麼前路，操得幾弗都是一個阿伯，唯有自己搵出路。做完舞台劇《ART呃》，應該會離開香港一段時間，去台灣開班教授戲劇，應台灣劇院之邀做齣舞台劇，亦會創作一些工作。」

記者：柯美