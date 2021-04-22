張建聲增肥30磅拍新片 陳觀泰紅白血球失衡長期食藥

暴瘦體檢方知有病

陳觀泰透露閒時游水運動，近年曾為健康轉食素，反引致身體內耗，跟鬼門關擦身而過：「食素後沒有不適，但朋友見我瘦好多，檢查後醫生說我患『紅白血球失衡』病症，白血球指數好高，跟紅血球差好多倍，即刻入院輸兩包血，以後要長期打針、食藥控制病情，是無形暗病，現在飲食回復正常，增肥20磅。」他拍完這部戲會回中山攞藥，再返香港拍亞視劇。近期有多名前輩演員離世，包括王鍾，他感慨說：「有點遺憾，但避免不到，人的生命長短上天注定，如果我不是做檢查知道有病，可能在街上暈低就去了，身體健康最重要。」

張建聲扮演鬱鬱不得志的導演，增磅至220磅，直至遇上陳觀泰賞識開拍現代武俠片。他之前有兩次增肥拍戲經驗，今次磅數是人生高峰：「今次增肥方法不科學，有點危險，兩個月內增30磅，試過凌晨4點煮飯食，加蒸排骨和臘腸，現在身體高脂肪，說話易氣喘和疲倦，食到胃痛、胃酸倒流，試過大便出血，可能腸胃損了。」他表示《神經大俠》是寫實劇情片，有好多內心戲，跟蝦頭有段夫妻情，與泰哥（陳觀泰）做對手戲獲益良多，還教他們做人道理。他又笑指蝦頭拍完劇集《愛美麗狂想曲》演豪放女太入戲，曾打開胸前鈕扣要求加戲，遭導演拒絕。蝦頭在旁扮賢妻攬着他，稱戲中有場夫妻坦誠剖白戲，多謝張建聲帶她入戲。

楊柳青演啤酒妹，被發掘成專業演員，她稱考演技、壓力大：「今次不用打、騷性感，但要一人分飾三角，要下工夫準備。」

記者：鍾一虹