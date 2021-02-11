MIRROR粉絲撲飛被騙8萬 花姐心痛 呂爵安盧瀚霆再籲不要買黃牛飛

昨日有報道指不法分子近日在社交平台聲稱有MIRROR演唱會的黃牛飛出售，逾20名「鏡粉」付款後發現受騙，被騙去共8萬元，已報警求助。MIRROR經理人花姐聞言替粉絲心痛：「知道有粉絲被騙，好慘！我呼籲大家不要買黃牛飛，希望能將騙徒繩之於法。今次個騷不會搞直播，但打算拍攝一隻有質素的DVD。」她提到最近MIRROR太多工作，逼得他們太緊。

幫193斟洽米線店廣告

有提議找ERROR成員、近期因反擊無綫言論而人氣急升的郭嘉駿（193），幫手頂替工作；花姐承認近期多人留意到193，已提醒他不可以囂張，惟他本人強調沒有囂張及不禮貌，但表示會去改。花姐透露正斟洽193為米線店拍廣告，希望成事就可以一年免費任食。

MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）再提醒歌迷不要買黃牛飛，應循正確途徑，例如購買演唱會DVD。Anson預告明年他們有機會在更大場地演出，現時他們也為演唱會人情飛債感煩惱，已謝絕親友要求，只能預留給家人欣賞。

Edan嘟嘴嚇窒壽星大叔黃德斌

Edan與Anson Lo昨日與隊友邱士縉（Stanley）及黃德斌為港版《大叔的愛》拍攝劇集海報，預告將於6月底播映。4月30日是黃德斌的58歲生日，工作人員為他驚喜送上蛋糕，與他劇中玩HeHe情的Edan，合照時嘟嘴扮惜面，嚇得他尷尬閃避。

Edan說未敢真正吻賀壽星德斌，因擔心對方感尷尬，而且花姐在場監察，寧願惜好兄弟Anson較沒避忌。Edan劇透沒有跟德斌拍咀嘴戲，最親密僅是惜面，可是他的角色要表現欲拒還迎，強調是喜劇絕對沒有情慾戲。自接拍同志題材劇集後，Edan密密接了3至4個不同廣告，對手雖然都是男拍檔為主，但他開心，不介意繼續接。吸納不少男粉絲的Edan說：「間中收到男粉絲在Instagram留言，但從未收示愛相片或禮物。其實我都想跟異性拍廣告，不過我怕醜，與同性合作較好玩又少尷尬。」他們盼新劇反應好，有機會開拍續集或電影版，如果能與日本版演員合作更開心，卻擔心演技被比下去。

Edan獻吻 黃德斌認毛管戙

黃德斌透露生日願望是身體健康，事事順利和開心，已知正日生日當天要開工。提到Edan作狀向他送吻，德斌直認少許尷尬兼毛管戙，他期待新劇出街，但同時又不敢看。預告劇中與Edan有親密舉動的德斌說：「拍咀戲就當然正啦，但今次我們在劇中沒有咀卻有親密戲和裸露，不過是露腳趾。兩個男人共處一室，由廚房到浴室，大家可以好多想像。」經過今次，德斌不介意再接拍類似同性戀題材的戲，視乎角色是否合適。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com