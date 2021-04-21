梁朝偉英語旁白造型多變 陳法拉「躲起來」 《尚氣與十環幫傳奇》預告曝光

Marvel電影公司過去發行23齣超級英雄片，全球累積票房高達225億美元（約1755億港元），成績斐然；去年受疫情影響，令到第4階段「Marvel電影宇宙」（MCU）被迫推遲，當中包括首齣以華裔超級英雄為主角的《尚氣與十環幫傳奇》，映期一改再改，終於定在《黑寡婦》之後，即今年9月3日在美國開畫。

《尚氣與十環幫傳奇》故事講述加拿大籍華裔男星劉思慕飾演主角「尚氣」，自小精通武術，拒絕跟梁朝偉扮演掌管十環幫的父親「文武」同流合污，於是拒絕來往，直至他為阻止邪惡勢力蔓延，才決定重返舊地，揭開十環幫的秘密，以及面對父子錯綜複雜的關係。

新片由《以公義之名》達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）執導，梁朝偉、劉思慕、陳法拉、楊紫瓊及《我的超豪男友》中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）等合演。從長約兩分鐘的預告片段可見，尚氣自小在父親嚴厲督促下，已經練得一身好武功，但他只想過正常人生活，長大後寧願做酒店門僮，直至與父親重聚，終於展現超級高手風範。

《鐵甲奇俠》曾出現滿大人

對於香港影迷來說，新片焦點當然集中在梁朝偉身上，他扮演劉思慕父親、即原著漫畫中的反派「滿大人」傅滿洲，但因角色太邪惡，電影公司為免激嬲內地網民，於是把他改稱「文武」。在預告片中，梁朝偉出場次數不少，僅次於劉思慕和奧卡菲娜之下，而且造型多變，由古裝長髮到現代西裝都有，而且表情冷酷，眼神充滿殺氣，令人對新片充滿期待。

早在Marvel超級英雄片《鐵甲奇俠》系列已出現十環幫和滿大人，在首集綁架羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的正是十環幫門徒，而在《鐵甲奇俠3》金像影帝賓京士利（Ben Kingsley）扮演冒牌滿大人，粉絲批評電影公司拒用華裔演員是「太白」的種族歧視行為。

陳法拉去年12月透過社交媒體證實參演《尚氣與十環幫傳奇》，前晚亦有轉發預告片並留言：「見到我嗎？我躲起來了。」究竟她是片中戴上面具的神秘人？抑或在竹林跟白衣男子對打的蒙面女俠？引發網民討論。