梁朝偉英語旁白造型多變 陳法拉「躲起來」 《尚氣與十環幫傳奇》預告曝光

【明報專訊】Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),受疫情影響,映期延至今年9月,首條預告片及官方海報前晚率先曝光,戲中飾演男主角劉思慕父親的梁朝偉,古今造型輪流亮相,更以低沉磁性聲音以英語旁白,輕易成為片中焦點。有份參演的陳法拉亦透過社交媒體轉載預告片,並留言:「見到我嗎?我躲起來了。」