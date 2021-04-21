米雪眼濕濕難忘智叔跑步英姿 方中信送最後一程哽咽不捨

鮑起靜：安息禮安詳溫暖

鮑起靜（鮑姐）、米雪及方中信離開教堂時受訪，他們對智叔離世難掩不捨之情，鮑姐稱安息禮在安詳和溫暖氣氛下進行，雖然大家很悲傷，但智叔是在大家祝福下離開。方中信說了幾句已哽咽講不下去，停頓數秒才能繼續，他稱與智叔相識多年，記得拍完電影《無雙》後，周潤發便叫他們一起跑步，大家跑了4年，看着對方很開心，但在最開心的時候智叔離開了他們，是有點不捨得，「最後一次見面是去年11月底，之後沒有到醫院探智叔，因不想騷擾他」。米雪提起故友也眼濕濕，她大讚智叔的跑步英姿，永遠都是那麼靚仔，就如場內小冊子的封面相一樣，她亦記得初加入跑隊時，智叔很照顧她。

問到能陪伴智叔跑完人生最後一段路，是否沒遺憾？3人也表示沒遺憾了。方中信說：「因我們一起跑步這幾年，我看着他開朗了很多，變得愈來愈開心。」鮑姐也相信往後他們跑步的時候，智叔都會在。

與智叔合作多年，最欣賞對方什麼？鮑姐大讚智叔對每個工作都揸得很實，永不放棄，「我和他做過舞台劇，他演每一場都發揮得好穩定，很敬業、專業，又很關心和熱愛電影圈」。談到智叔的遺願是開拍電影《翻兜人生》培育新人？鮑姐表示一定會開拍，只要有需要，他們定必一呼百應。至於可擔心陳敏兒的情况？米雪表示不擔心，對方很堅強，在安息禮上一直帶領大家在開心安詳的氣氛下送別智叔。

記者：陳釗

攝影：劉永銳