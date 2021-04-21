廖啟智安息禮 兩子吹口琴送最後一程 陳敏兒淚別亡夫：我以你為榮

記者：陳釗

攝影：劉永銳

昨午12點50分，陳敏兒與兩子廖文哲、廖文信乘坐靈車伴隨廖啟智（智叔）的白色靈柩抵達禮堂。靈柩放在禮堂中央，旁邊放着太太陳敏兒所送的心形花牌，寫上「給我的最愛啟智 天國永生 永遠愛你 妻敏兒」，兩兒子的花牌則在兩旁。由於疫情關係，安息禮不設公祭，於網上直播同步追思，帛金將以廖啟智名義捐贈慈善用途。王祖藍、張崇德、劉美娟與蔣志光等組成詩歌班在儀式中獻唱。

敏兒感激辛勞：你可以好好休息

安息禮在牧師帶領祈禱開始，智叔兩子文哲與文信吹口琴。現場播映短片，有智叔生前受訪與演出的短片，曾跟智叔合作的林嘉欣與電影《點五步》導演陳志發也在片段中分享感受，陳敏兒貫穿片段中說智叔的故事。智叔住院時曾對敏兒說好擔心她，好唔放心，覺得自己未完成丈夫責任。敏兒說智叔作為演員盡力滿足要求；作為爸爸供書教學、陪伴孩子成長；作為病人，他是醫生口中A+病人，她最後說：「廖啟智，我以你為榮。」

陳敏兒在兩子廖文哲和廖文信陪伴下致辭，三母子細訴跟智叔的生活點滴。她稱跟智叔道別時說：「辛苦你喇，你𠵱家可以好好休息。」她感激智叔的辛勞，好少休息，過去一年因疫情令他們更親密；因他少開工而大家沒有活動便困在家裏，他們商量疫情後去旅行，睇地圖計劃要返內地睇名山大川，但這個中國夢沒法完成。陳敏兒形容智叔辛苦命，1984年兩人有少少錢，向TVB請兩個月假，孭住背囊實現歐洲流浪的夢想；他們買平價機票，要轉機坐20多小時，怎料回程時才知計錯數，應10號抵港，但時差下是11號才到，智叔要10號開工而公司不准請假，他唯有另購直航機票先返港。陳敏兒為慳錢便繼續轉機，他們同到機場，智叔先上機，他入閘時回頭望已哭了，敏兒也忍不住喊。

「智叔不怕死 但不捨留下妻兒」

敏兒說：「呢件往事提醒我，原來生離死別，哪怕會知道你好快會同佢重聚都好，仍然會唔捨得，好似此時此刻，佢喺病房知道就快要離開，佢好多眼淚、好多嘅唔捨得，佢嘅唔捨得，正正佢係一個好有責任嘅人，放唔低囝囝、放唔低呢個老婆，佢同我講：『敏兒，我係諗住我殿後㗎，𠵱家要留低你，辛苦你。』」她稱智叔就是這樣有責任的人，他不怕死，但不捨得家人，她跟兩兒子要智叔知道，他們好掂，會照顧好自己。她亦對兩子說這會成為廖家的質素，有責任感與尊重人。

大仔文哲難忘父親溺愛

兩子也分享跟父親相處的點滴，兩人有時也會稱爸爸做「智叔」。大仔廖文哲稱智叔對他的愛近乎溺愛程度，漸成長時，他跟父親的守規律性格不一樣，故對他不滿，自己也怕爸爸。這是他的錯覺，智叔是心底裏愛他；他到澳洲讀書，每次返港智叔也接機，他說：「嗰個笑容話我知，佢係幾咁掛住我，佢係一個非常愛我嘅爸爸。」

二仔文信感恩成智叔最後學生

二仔廖文信提到智叔於年初入院後父子的相處，他為智叔讀勵志小故事，智叔會執他的讀音，抑揚頓挫，這成為他們的新活動。後來一家人更在醫院圍讀劇本《相約星期二》，是他喜歡又曾演出的舞台劇。文信做有關製作的工作，智叔經常給他意見，文信說：「無機會再請教佢同問佢意見，但我好感恩成為佢最後學生，成為一個令佢驕傲嘅學生同兒子。」

智叔思念孻仔每天聽《天家裏》

陳敏兒在台上也提到2006年他們的孻仔廖文諾離世，他們一家五口曾錄了一首歌《天家裏》，智叔思念兒子，故生前每日也要聽這首歌。現場播放《天家裏》有文諾的聲音，並有他們一家人的溫馨合照。

安息禮尾聲，陳敏兒再次上台，感謝製作團隊為智叔籌辦美麗又平安的安息禮，她說：「相信智叔一定收貨及開心，智叔離世後，我睇到唔同地域、唔同宗教及唔同政見嘅人，對佢有好多正面肯定，我心裏面好感動，我亦諗唔到安息禮有咁多人出席。我個感覺就好似所有人，送咗最後一個獎畀廖啟智，我好感激大家一齊聯手送畀佢呢個人生金像獎，我𠵱家代廖啟智去領獎，再一次多謝大家對智叔嘅愛，多謝你哋！」儀式後，陳敏兒三母子隨着靈柩步出禮堂，目送靈柩上車，大仔捧着智叔的遺照。他們表現堅強，站着給傳媒拍照，之後登上靈車離開。

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