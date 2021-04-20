拍《真‧三國無双》無趙雲 周顯揚預畀人鬧 林雪從影最辛苦 為騎死馬解畫

記者：林祖傑

周顯揚透露兒時是《真‧三國無双》遊戲迷，獲授權將遊戲改編成電影，十分開心，至於哪個角色由哪名演員去演，他早已心裏有數，但演員檔期十分難遷就，最困難是能聚集那麼多好演員放在一套戲內，基本上每個都好似主角，很難分配戲分，難為了任監製的太太杜緻朗。

加上拍攝主要戰場景的新西蘭天氣酷熱，日日有人中暑，連他都難逃中了兩次暑，最終要在不穿崩的情况下，為演員的盔甲剪窿，停機再幫演員淋水，才沒有人再中暑。

歷史不可亂來

周顯揚稱將遊戲改編成電影十分難搞，首先要做一個平衡，他說：「很多人都認為改編遊戲的電影一定不好看，因為遊戲人物很單薄，又沒有什麼故事內容，不過這套不同，因為遊戲中的人物都有根有據，故事背景設定於黃巾之亂至三英戰呂布，故決定放棄遊戲中趙雲這重要角色……預畀人鬧，但不可以亂來。」

周顯揚透露寫劇本時，已認為董卓這個角色除林雪外沒人能演，因為林雪一企出來已甚有台型和霸氣。

吃不消的艷福

林雪表示這套戲是從影以來最辛苦的一次，酷熱天氣難忍，汗臭更難忍，談到與大班性感妃子同場的戲分，他強調不是自己要求，拍攝時確有點吃不消，他笑說：「靚女不一定香，我特別感受到，導演不知的，但我是演員，聞到都由得佢啦，咪當漏gas囉。不過她們真的靚，有眼福，所有事情都可以撇除，熱係辛苦，但又不覺，因為有獎勵，有咁多天真可愛的妃子，身上只被上薄紗一塊，都幾ok的。」林雪還大爆趣事說：「我發現演妃子們在未埋位之前食晒啲好提子，到拍攝時，餵我食爛提子，我知道爛又畀番啲妃子食，久而久之妃子都不敢畀爛提子我食了。」

調整心態捱過辛酸

林雪澄清拍攝時死了的馬，不是被他騎死，他說：「唔係騎死，佢中暑，佢覺得日日畀你騎我情願死，幾有骨氣。幾百磅你日日騎我，我死畀你睇。我當然很不捨得，這樣不辭而別。今次拍到人又中暑、馬又中暑，我每日要飲一支中藥口服液才頂得住，真的可救命，但真的好難飲，加冰都唔掂，為不中暑都要飲。」

面對這個極具挑戰性的拍攝環境，林雪決定以調整心態來捱過，他說：「別人是出汗，我直頭漏水，當時我好fit，日日都曬，氣色好好，和古天樂企埋一齊，大家都好似古天樂嘅膚色，其實拍完都有着數，又女兒香，又可以減肥對身體好，人要向好方面諗，才可以打開另一扇窗。」

場地提供：Cubus 28 x 月下酌