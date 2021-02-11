MIRROR合共掃8獎 姜濤不再O嘴：太難看

陳卓賢見3隻手指即收聲

陳卓賢（Ian）表示當宣布他得到「年度男歌手」銅獎時表現驚訝，因沒有準備好，故上台致謝辭那刻有點混亂，「當時腦內一片空白，見台下有工作人員舉出3隻手指，我以為剩下3秒，所以匆匆收聲，後來才知原來是有30秒，真是輸經驗」。問到是否漏了多謝女友盧慧敏（Amy），Ian即多謝所有在他身邊支持的人，亦避談緋聞有否影響成績，只說得獎是意料之外，受寵若驚。他承認早前的確經歷了一些事情令自己很大壓力，所以得獎是一支很好的強心針。

不敵林家謙 姜濤輸得服

奪「年度男歌手」銀獎的姜濤，笑言今次已沒再出現之前在其他音樂頒獎禮的「O嘴」情况，自覺當日太難看，以後不敢再試，慶幸有戴口罩遮掩。問他今次是什麼表情？隊友們即笑他是「亞洲第一」表情。外界預測由他奪金獎，結果輸給林家謙？姜濤認為賽果是自己所預期，他說：「林家謙好犀利，自己沒想過得金獎，看到Ian得獎比自己得獎更開心，因他的努力終於被大家看到。」江生（Anson Kong）再次失落新人獎，但得到歌曲獎，他表示自叱咤頒獎禮後已對獎項不太強求，最驚喜是能跟好兄弟Ian一齊得獎。

柳應廷「萬歲」請隊友食飯

分別奪新人獎和歌曲獎的柳應廷（Jer）認為在頒獎禮見到好多不同新人，又可以唱歌交流，最想見到百花齊放，支持本地樂壇。問到沒在台上公開多謝女友？他即甜笑說在心中！隊友聞言起哄要Jer和姜濤請大家食飯，眾人踢爆Jer從未「萬歲」，姜濤亦表示請食飯多過Jer。一臉尷尬的Jer解釋想掙多些錢才「萬歲」，最後亦應承下周請食飯「找數」。

有傳李駿傑（Jeremy）會單飛出歌？他一臉愕然稱未有計劃，暫時專注團隊演出，不心急單飛出歌，稱MIRROR成績好便代表他成績好。

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