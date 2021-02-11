TVB《開心大綜藝》繼續負評 林家謙攞ViuTV獎被指黑面：口罩遮笑容

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵

林家謙前晚在ViuTV頒獎禮先後奪6獎，包括「Chill Club年度男歌手金獎」與「年度之歌」等 。他上台要從架上取獎座說：「個獎自己拎㗎？咁隨便嘅？」他又用手指捽獎座似嫌棄。當他第4次上台領獎時說：「無乜嘢講。」之後他壓倒姜濤奪「男歌手金獎」說：「好開心，但背後憂心一萬倍，唱歌唔係我主業，我作曲咋，將焦點放喺我音樂就得。」壓軸公布他奪「年度之歌」大獎，他在鏡頭前沒表情似黑面，被形容為似「星期一返工咁嘅樣」。網民對林家謙的反應兩極，有理解林家謙性格低調，但也有指「怕紅就唔好做明星」。

林自爆緊張到爆暗瘡肚瀉

林家謙完騷後接受訪問時解釋，因性格向來低調和內向，才不習慣「老是常出現」，大家將焦點放在他身上會變成很大壓力，自爆頒獎禮前幾天緊張到爆暗瘡又肚瀉，他說：「得獎後更緊張，因好多人會討論我，對我應否得獎會有不同解讀。」有網民指上台致謝時說話不夠得體？他說：「認識我的人都知，我間中會搞笑，可能有些位做得不夠莊嚴。」對於被指得獎似木無表情，他自嘲向來木獨，只是被口罩遮掩笑容，隨即拉低口罩對鏡頭示範笑，證明心情不錯。

他未想過得到男歌手金獎，大感意料之外，又否定自己有唱歌能力，自覺與「男歌手」仍有一大段距離，不過仍尊重每名投他一票的歌迷。

「太多討論可能重返幕後」

問到有粉絲擔心他因壓力過大會重返幕後？林家謙承認有此想法，「太多討論我真的會『縮』，始終不習慣做幕前，當初都是為了試試親身唱自己創作的歌，沒想過做明星或歌手，所以好擔心被人討論值不值得拿男歌手獎」。他打算今後更多參與幕後創作以回饋粉絲，自問未夠能力獨自開演唱會，要儲更多歌曲才會考慮。

駱振偉力撐謙厚沒欠尊重

林家謙沒在社交平台就網民的批評多解釋，但在IG上載在頒獎禮後跟朋友的短訊對話，解釋自己用手捽個獎座是因為獎座有消毒酒精，怕酒精會損壞個獎。前晚頒獎禮上，林家謙跟大會司儀駱振偉接觸最多，駱接受《明報》電話訪問，他稱跟林家謙有幾次接觸，對方是低調少說話、但有時又幽默的人。他稱前晚林家謙沒有對大會欠尊重，他表現真性情，當他第6次上台領獎時，是感受到他好尷尬、不想攞獎，所以當時已對他說不好意思、他又得獎。駱振偉體諒對方領獎時已盡力講感受，並非外界所指不謙虛，他是一個謙厚的人；可能他在台上的應對不是大眾慣常接受，但他真摯而且喜歡音樂。

許廷鏗：這年代無換獎這回事

許廷鏗被指為了穩奪「年度男歌手」金獎，曾推掉無綫節目《聲夢傳奇》任導師之邀，結果只有《無力感》奪歌曲獎。問有否失望？他說：「黐線啦！唔係呀！坦白講我反而開心見到很多不同單位都得到獎，我覺得頒獎禮最緊要是這樣，新新舊舊打成一片，對我來講是一個party，覺得是開心的，大家都期待樂壇沒青黃不接這問題，我覺得體現到這件事。」他又稱這年代已沒有換獎這回事。

林盛斌似阿叻：睇得開心就好

前晚林盛斌（Bob）在《開心大綜藝》做主持又搞笑扮嘢，老婆Pearl也出動扮陳自瑤在頒獎禮黑面，但Bob扮城城被笑似阿叻。他回覆《明報》說：「似邊個都無所謂啦，大家睇得開心就好。」外界對節目的批評佔多，問藝人扮嘢是否難再討好觀眾？他說：「其實每個觀眾都可選擇睇唔同類型節目，如《開心大綜藝》，扮嘢只係其中一個環節，仲有唱歌、跳舞、表演、遊戲及趣劇，希望滿足唔同觀眾層，最緊要大家睇得開心。」