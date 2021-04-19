專注做個好演員 胡子彤信香港電影未死

記者：柯美

攝影：劉永銳

胡子彤起初本着玩票性質，想看演藝圈和演員是什麼一回事而入行，參演首部電影便為他帶來獎項，他說：「得獎後，很多人都問我有冇壓力和包袱，說實話，完全沒有，初入行根本不知獎項代表肯定及做演員的入場券。我從來不給自己壓力，就算現在有人和我說『你已經入行幾年，演戲應該要有進步』也沒壓力，最重要做好眼前工作。」

對於輿論也沒壓力？胡子彤說：「都想知別人怎樣看我，但不會放好重，當知道外界怎樣看自己，我會過濾和反思。（會否影響心情？）都會，但很快就調整到心態，豈可盡如人意，令每個人都喜歡，別人講我不好，不代表我就是不好，最重要是自己怎看自己。我很幸運，之前有人在網上攻擊我，我沒理會就沒再狙擊了。」

珍惜兄弟情

他在戲中失落時，有個好朋友強尼在其身邊打氣，在現實生活中，他也有不少「強尼」，除昔日打棒球的一名好兄弟，還有同公司的3個好兄弟朱鑑然、吳肇軒、林家熙，他們同時間發展，見證大家成長和高低起跌，發生事會4個人一齊傾，胡子彤說：「我很珍惜我們的關係。（發展各有不同，不會妒忌？）我一定不會，相信他們也不會，我都有和他們說『可能頭10米我行快點，之後30米，可能你們爬過我，大家都是朝終點進發，喜歡演戲，想做個好演員。』」

失戀不可怕

問他入行最失落是否與舊愛歐鎧淳分手？胡子彤認為這件事，是人生其中一個經歷而已，可能他是藝人，才成為大家的焦點，並說：「現在回頭看，ok喎，每個人都失戀過。反而是入行後第三年，覺得有些進退失據，好似好忙，但不知自己做緊什麼，直至去年疫情，有時間沉澱和沉思，想清楚想做什麼，是否想繼續做演員，從學習了解這行和表演多些的時候，今年再重新出發，爽。早前為電影試鏡，將所學放膽運用出來，真的做到，爽到爆，不理最終是否被錄用，起碼更加清楚方向，不會再形容自己是新演員，一定要向前行，有一點點進步也好。」

失戀時如何走出谷底？他說：「要靠自己，正如《二》一樣，譚耀文和強尼等人和你打氣，點醒你，都要靠自己爬起來走到終點。」

重新萌芽的香港電影

胡子彤滿有鬥志，但會否覺得生不逢時，香港電影產量一年比一年少，最近更有人說「香港電影已死」？胡子彤不認同，並說：「我現在仲做緊訪問，香港電影又怎會死呢？我有信心，現在可能是一個重新萌芽的時候，有很多新導演、新演員，又有很多人讀電影，我也應大學的電影學會之邀擔任嘉賓，分享演出經驗。」