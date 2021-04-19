《開心大綜藝》加時加人 戰ViuTV頒獎禮 張智霖自詡吉祥物 張繼聰派錢吸觀眾

林盛斌曬腩扮郭富城

節目繼續有扮嘢搞笑環節，C君扮方東昇主持《尋人記》，化身「方東降」主持《沉人記》；江美儀扮莫文蔚、盧宛茵模仿衛蘭、林盛斌則惡搞郭富城等。其中身穿開胸閃藍套裝的林盛斌又唱又跳大曬腩肉。另外，張繼聰與陳家樂玩遊戲，派錢給現場觀眾，張繼聰說：「每次遊戲派5000元給觀眾，聽到都覺得吸引。（玩遊戲有否整蠱成分？）綵排時是正常的，但台上主持不是人咁品，有農夫、林盛斌都驚一驚，如果整蠱都無所謂，最緊要大家開心。」

張智霖預告回巢拍劇

張智霖對於幫無綫打仗，笑言希望可以做吉祥物，又透露接到無綫監製邀請拍劇，並說：「這名大監製去年11月已邀請我2022年拍一部劇集的續集，他那麼早邀請我，我都被打動，很感興趣。」早前張智霖往內地拍梁家樹監製的劇集《家族榮耀》，稍後會再到內地工作，最近已打第一劑科興疫苗做準備，他說：「我平時身體ok，感覺還好。」他自爆有幽閉恐懼症，每次往內地接受14日隔離，對他是很大難關，所以要考慮很久才接工作。

超時15分鐘 曾志偉：好睇囉

《開心大綜藝》播至晚上10時45分完騷，超時15分鐘，曾志偉於騷後解釋：「因為玩遊戲多了，好睇囉。下周會維持一小時，不影響《晚間新聞》時段就ok，不會罰錢。」他否認延長節目時間撼ViuTV，並說：「無得預，人哋搞頒獎典禮，頒獎禮經常over，好像上周《口罩小姐》都長了，頒獎典禮是可以超時的。我們是因為這晚有一部電影、兩部劇上來宣傳，所以加長節目，《開心大綜藝》over無所謂，《勁歌金曲》可以押後播，不過以後盡量維持一小時。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳