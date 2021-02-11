ViuTV首屆音樂頒獎禮 姜濤贏銀獎自信再成亞洲第一 林家謙奪6獎大贏家 膺男歌手金獎

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵

林家謙以6獎成為大贏家，除獲頒「年度男歌手」、「年度作曲人」、「年度編曲」及「年度唱作歌手」外，還憑《一人之境》奪「年度之歌」及歌曲獎。「年度男歌手」總投票數81,346，他獨得21,165票。他知道贏男歌手金獎時愕然說︰「很開心，但也有一萬個憂心，唱歌不是我主業，其實我作曲㗎咋，所以我也不好意思﹗」當大會再宣布《一人之境》成為「年度之歌」，他表示很開心這首歌成為大家心目中的年度歌曲，最開心這首歌唱出很多人的心聲，尤其是他這些內向的人。他在領取「年度唱作歌手」時笑言︰「我老是常出現，好煩！無乜嘢講，多謝大家同時鍾意聽我作同唱。」

MIRROR大熱奪年度組合

MIRROR大熱勝出「年度組合」，歌曲《IGNITED》獲歌曲獎。至於個人獎項，姜濤與陳卓賢（Ian）分奪男歌手銀獎及銅獎，柳應廷（Jer）膺「年度新人」，他們與江𤒹生（Anson Kong）還獲歌曲獎。姜濤領男歌手銀獎時說最想多謝歌迷一直以來的支持，有信心他們這班後生仔及香港歌手，可以再次成為亞洲第一。他領歌曲獎時說音樂無分貴賤、國籍、對錯，香港樂壇加油！Ian得知奪男歌手銅獎忍不住搲頭，非常愕然。Jer擊敗隊友Anson Kong、盧瀚霆（Anson Lo）及其他新人，捧走「年度新人」獎，他在總投票人數76,743中，以32,492最高票數勝出。

林二汶奪女歌手金獎

「年度女歌手」金獎得主林二汶說，由ViuTV開台至今，她一直有機會為電視台擔任不同崗位，讓觀眾看到她不同的一面。Serrini及李幸倪（Gin Lee）則分別獲頒女歌手銀獎及銅獎。

泳兒憑《溝渠暢泳》獲歌曲獎，上台激動爆喊說：「這個平台給我很多唱歌機會。有段時間我好似首歌一樣跌落溝渠，很少見到大家，每次會好珍惜唱歌機會。」

1500觀衆入場 欣宜借用MIRROR洗手間

ViuTV首屆音樂頒獎禮是兩年來首個有觀眾入場的音樂頒獎禮，因應新冠疫情限聚令，場內75%入座率，約有1500名觀眾入場，座位分隔成4人一組，做足防疫措施。開場時安排歌手輪流出場演繹入圍候選歌曲。現場觀眾見歌手現身舞台，即大聲歡呼，當中以許廷鏗、林二汶、李幸倪（Gin Lee）及MIRROR最受歡迎。頒獎禮還安排不同歌手及組合合唱，又互唱對方歌曲。

鄭欣宜以黑色貼身絲絨長裙亮相，開心與歌手同台交流。她自爆在後台發生小趣事，因人有三急，洗手間又大排長龍，見一間更衣室內的私人洗手間沒人便使用。出來發覺是MIRROR的專用房，見到他們打招呼，並笑着低頭離開。

許廷鏗未能入男歌手三甲

成為獨立歌手的許廷鏗憑《無力感》奪歌曲獎，他說：「很享受這個平台，最基本是非常尊重音樂本身。過去兩年，相信大家感到很多無力感，雖然未知明天會變成如何，繼續堅持是可以好的。」不過他未能打入男歌手三甲。