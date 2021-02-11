【開箱】Apple投資3.9億 UnitedMasters助獨立歌手 望來港設分公司

給歌手完全創作自由及版權

曾任職Sony Music高層的Steve Stoute於2017年成立UnitedMasters，為獨立歌手或樂隊提供發展機會。UnitedMasters不僅將歌曲發布到各大串流音樂平台，還會替歌手推廣及宣傳，提供不同渠道讓他們與樂迷互動，拉攏國際品牌合作，甚至會協助加盟者登上大型音樂頒獎禮，簡單來說，就是獨立歌手的私人唱片公司。據悉UnitedMasters成立4年，至今已有百萬名獨立音樂人加盟，包括NLE Choppa、Lil Tecca、Lil XXEL，以及最近當紅的黑人男歌手Tobe Nwigwe等。Steve Stoute表示音樂人在UnitedMasters可全面自主，盡情發揮創意，並且全權擁有音樂版權。Steve稱其平台與歌手以1比9的方式拆帳，保障他們的收入；又強調歌手有百分百的創作自由。被問到平台是否完全不審查歌曲？他稱會有審查，當遇到有問題的歌曲，會同時發布「原版」及「乾淨版」。

UnitedMasters最近有意開拓華語音樂巿場，Steve Stoute表示雖然無法提供確實數據，但平台上已有不少獨立華語歌手，並正在快速增長；他表示認識內地一些小型音樂公司，希望加強合作，又稱希望疫情盡快緩和，他能親自來港設立分公司。

何雁詩：有研究過這類平台

現時以獨立歌手身分活動的何雁詩，被問到有沒有聽過UnitedMasters及會否有興趣加盟時，她自言目前也是使用同類型平台發布歌曲，但會選擇較為本土化的平台，「我去年開始做獨立歌手時，都有研究過這類型的平台，的確可以幫助到獨立歌手發布歌曲」。

另外，UnitedMasters最近宣布獲得美國蘋果公司（Apple）的5000萬美元（約3.9億港元）融資。Steve稱這項投資有助平台更國際化，並在技術及資源方面，協助旗下的歌手。

記者：蘇珮欣