《哈利波特》馬份媽媽 52歲海倫麥高利不敵癌魔逝世

曾經憑《暗戰》成為金球獎及艾美獎視帝的戴米恩路易斯，在社交網公開太太海倫麥高利離世的噩耗，稱讚她「美麗且偉大」，「我們都很愛她，能有她出現在生命，是何其幸運。她是如此的明耀動人」，戴米恩表示妻子「與癌症奮勇搏鬥」後逝世，但沒詳述她罹患的是哪種癌症。

兩度演英揆夫人彭雪玲

從演30年的海倫麥高利，父親是外交官，所以小時候曾在喀麥隆、坦桑尼亞等地方生活。在倫敦戲劇表演學校「戲劇中心」畢業後，加入演藝界，除了活躍於舞台外，從《吸血迷情》開始加入影壇，在大銀幕最令觀衆印象深刻的演出，首推在《哈利波特—混血王子的背叛》及兩集《哈利波特—死神的聖物》扮演馬份的媽媽水仙。據悉她本來是《哈利波特—鳳凰會的密令》角色貝拉雷斯壯的首選，但當時她懷上跟戴米恩路易斯的第一胎，所以被迫退出，之後角色落在海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）身上。海倫又先後在電影《英女王》及《特殊關係》兩度扮演英揆貝理雅的夫人彭雪玲，又曾於《新鐵金剛：智破天凶城》飾演虛構的英國內政部長。她在英國國家廣播公司（BBC）的犯罪影集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）飾演Aunt Polly，可說是其劇集的代表作。

海倫麥高利2003年演出舞台劇時認識戴米恩路易斯，前者曾在訪問中表示，他們的拍拖過程並不順遂，「我們是完全不同的人，但彼此價值觀非常接近，絕少為了基本事情爭拗」。兩人2007年結婚，婚後育有女兒Manon及兒子Gulliver。去年4月疫情爆發初期，海倫跟丈夫戴米恩成立FeedNHS運動，籌款超過100萬英鎊，目的是供應食物給醫護人員。當時兩人接受新聞節目訪問時稱，認識很多在醫院工作的朋友，他們反映醫院附近的餐廳都關閉了，工時又愈來愈長，所以他倆就想到為醫護人員供應膳食。據報6星期前戴米恩與海倫才因王子基金會的慈善工作接受《早安英國》訪問，故此不少接到海倫的噩耗都表示驚訝，也不知道她一直在奮勇抗病。

《英女王》海倫美蘭（Helen Mirren）、《浴血黑幫》施利安梅菲（Cillian Murphy）、《哈利波特》作者羅琳（JK Rowling）、《新鐵金剛：智破天凶城》導演森文迪斯（Sam Mendes）先後撰文致哀；跟海倫麥高利識於微時並數度合作的《英女王》米高辛（Michael Sheen）表示，「她很有趣、很熱情、很醒目，我們時代其中一個最偉大的演員；我們初相識時還是孩子，但她很明顯已非常特別，很榮幸能認識她、跟她合作」。