容祖兒逾174萬票入7強成團出道 大熱張栢芝35萬票出局

栢芝：不懂飛但會努力跑

至於賽前大熱的張栢芝只獲得約35萬票被淘汰，無緣跟其他「姐姐」組團出道，令不少網民大跌眼鏡，替她感不值，質疑張栢芝的票數為何這麼低。有網民稱大家看到張栢芝一直努力付出，雖敗猶榮。

張栢芝讀出自己票數後說：「雖然曾經對自己的聲音不自信，卻因為這個舞台，我愛上了自己的聲音，也感謝那英隊長，感謝你們說我的美麗，但是我希望我的美麗不會讓我的努力懶惰！在舞台上，我不知道怎麼跟其他姐姐一起唱跳、跟得上她們，哪怕我不懂飛，我會努力去跑，哪怕我跑都不夠她們快。」

容祖兒開心有6胞胎隊友

容祖兒唱跳表現出色，不負眾望，擔任嘉賓的惠英紅替她開心。容祖兒說快將41歲，向高難度挑戰才不會老化。她又笑言一向視Twins的蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）為假想敵：「我『贏了』阿Sa、阿嬌，再也不用羨慕Twins是雙胞胎了，我有一起乘風破浪的6胞胎隊友！」

楊丞琳老公李榮浩發文放閃

楊丞琳中途踢館加入獲得第3名，她對成績感愕然，說自己20多年前以女子組合入行，現在又有機會組女團。老公李榮浩節目後在社交網發文放閃：「等會好好慶祝，等你回來。」

娛樂組