古天樂王祖藍獲演藝學院頒授榮譽院士 張學友獲榮譽博士：以為無機會做到

香港演藝學院頒授榮譽博士給張學友時，在讚辭中讚揚張學友身為演藝界的殿堂級人物，為人謙遜，提攜後輩不遺餘力，也一直支持香港演藝學院的發展。2013年，替演藝學院電影電視學院第一屆電影製作碩士課程的畢業長片《一個複雜故事》友情演出，為影片生色不少。2015年，張學友獲香港演藝學院頒授榮譽院士，表揚其在表演藝術上的卓越成就。

學友受寵若驚：會做得更好

張學友表示：「小時候只知道要把書讀好，又要讀得多，才能做博士，我想是沒機會了。昨（前）天，香港演藝學院把榮譽博士頭銜頒發給我，我不知道做了什麼，只知道日後一定要盡力把現在做的做得更好。感謝大會對我工作的認同，感到受寵若驚，感謝多年一直相信及支持我的朋友們，謝謝！」

古天樂：繼續培養新一代電影人才

古天樂獲頒授榮譽院士，典禮上對他的讚辭提到：「『能力愈大，責任愈大』是古先生的座右銘。古天樂是香港電影圈的中流砥柱，多年來熱心推動並支持本地電影發展，近年積極推動亞洲電影業發展，並為本地新導演提供不少執導機會。他對電影業界的支持亦惠及演藝學院電影電視學院，為畢業生提供更多的機會，曾擔任學院的顧問委員會委員，樂於分享意見，扶掖後輩。」

古天樂表示：「好開心、好榮幸獲頒授香港演藝學院榮譽院士，希望日後能繼續推動香港電影業發展及培養新一代電影人才。」

王祖藍開心18年努力獲母校肯定

王祖藍同樣獲頒授榮譽院士，他說︰「母校香港演藝學院是我演藝創作的啟蒙地，這18年的努力獲得母校的肯定，今（前）天獲香港演藝學院頒授榮譽院士，本人深感榮幸，在未來我將繼續努力前進。」

汪明荃恭賀梁素琴 讚祖藍多才華

汪明荃（阿姐）出席典禮，恭喜獲頒榮譽院士名銜的著名粵曲歌唱家梁素琴老師、資深京劇演員及戲曲導演劉洵老師及王祖藍。她上載合照，並留言讚王祖藍擁演技精湛又有好口才，加上幽默感出眾，深深感染着各地觀眾。阿姐說︰「他的才華是多方面的，現在只是他剛剛開始，相信未來他會有更多、更廣、更好的創作。」

娛樂組