訂婚兩年終解約：做朋友比夫妻好 珍妮花露柏絲千萬婚戒去向成謎

現年51歲的珍妮花跟比她年輕6載的A-Rod「姊弟戀」不歡而散，其實有迹可尋。有傳A-Rod訂婚後仍不時跟女孩調情，今年2月更傳與真人騷《Southern Charm》30歲女星Madison LeCroy擦出愛火，緋聞激嬲未婚妻，上月表示她倆正在「解決一些問題」，但強調分手傳聞「不準確」。

分手是為子女着想

相隔近一個月後，前日二人終於發表聯合聲明，正式宣布取消婚約，表示「我們了解到還是做朋友比較好，無論目前抑或將來都是」，又強調：「這是對於我倆，以及彼此的孩子最佳決定，感謝大家的支持和尊重。」又稱未來仍會一起工作，並互相支持，正式為4年感情寫下句號。

曾經3度離婚的珍妮花，跟歌手前夫Marc Anthony育有一對現年12歲的龍鳳胎；A-Rod和前妻Cynthia Scurtis亦有兩名分別16及12歲的女兒。珍妮花和A-Rod拍拖兩年後，前年3月在巴哈馬度假期間，A-Rod求婚成功，合組成6口之家，並於去年斥資4000萬美元（約3.12億港元）購入邁阿密豪宅一起生活。他倆原定去年6月在意大利舉行盛大婚禮，卻因疫情而兩度推遲婚期。

珍妮花在今年初接受訪時表示，雖然婚禮兩度延期，仍希望有日舉行，且她亦不急於拉埋天窗；她在另一訪問又透露，曾與A-Rod一起見治療師，藉以改善二人關係。事實上，他倆訂婚後有影皆雙，今年1月珍妮花獲邀在拜登總統就職典禮上獻唱，A-Rod陪伴左右；2月舉行美式足球超級碗決賽，他倆亦結伴捧場，想不到兩人最終還是解除婚約。

拒絕合演爭產鬧劇

珍妮花與A-Rod和平分手，美國娛樂網站TMZ關注女方當日收到市值180萬美元、鑲有15卡鑽石的訂婚戒指，可會歸還予男方？據知情人士透露，二人討論解除婚約之事，並未提及婚戒如何處理，目前身在多明尼加拍攝電影《Shotgun Wedding》的珍妮花，亦以保安為理由，沒有隨身攜帶婚戒，而是放在安全地方。

另一知情人士亦指，珍妮花與A-Rod並非翻臉收場，就算不是夫婦，仍是商業拍檔，傳媒別指望二人將會合演爭產鬧劇。