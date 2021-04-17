投資者「縮沙」變自資 導演何力恒經歷二次人生

為迷惘年輕人打氣

集編劇與導演於一身的Lik，2013年看了一齣很多年輕人參與的音樂劇，聽到很多為這些年輕人打氣的聲音，發覺年輕人是有機會的，他們亦在參演後尋回自己的方向；Lik也想拍部電影鼓勵年輕人，於是以「街馬」為題材開始寫故事，「有雙腿便可以跑步，沒什麼難度和技巧，好似我著對『白飯魚』（白布鞋）都可以落場，沒任何藉口不跑到終點，是個最簡單鼓勵人的方法，希望為迷惘、不知自己想做什麼的年輕人打氣」。

可惜劇本完成後，因投資者「縮沙」而擱置，直至2018年Lik成立公司才自資開拍，「當初構思該片時，投資者對題材和製作費都沒意見，多個團隊才有信心一起做。最後投資方沒參與，我不想浪費大家努力和心血，才被迫由自己投資，跟戲入面一樣，胡子彤陪體育老師（譚耀文飾）跑步，陪陪吓由自己上，並完成賽事」。

首次執導長片有困難

Lik曾拍過兩部短片《Late Letters》及《Goodnight》，首次執導長片也有困難，慶幸獲資深電影人柯星沛擔任監製，在背後提點他，令拍攝過程更加流暢，他說︰「監製幫了我很多。雖然我拍過兩部短片，亦做了10年全職廣告導演，累積了很多製作前後期的經驗，但用長片講故事始終不同，他將我很多細微位重組，執到靚晒兼拍到出來。（最難處理是哪個鏡頭？）在南角道封街3小時拍結尾的一場戲，時間要掌握得好準，當天在道路兩旁喊打氣的臨時演員都有幾百人，僅僅叫他們埋位已很花時間，又要安排主角和跑手，還有很多事情要兼顧，嗌咪他們都聽不到，幸順利完成。」

票房決定有否第2部作品

疫情限聚令，戲院入座率上限七成半，Lik仍對《二》片票房有信心，因之前做了多場優先場和學界專場，反應不錯，「不敢講好好，但感覺到很多人支持，他們知道製作該片的原因和想傳遞的信息，很適合港人睇，戲中講師生情懷，有校長睇完鼓勵我，讚部戲很好、很喜歡，希望我的團隊有第2部作品，但要看《二》片成績才能決定」。

作為新導演，如何看近期大家討論的「香港電影已死」？Lik不認同，認為現在香港電影產量雖少，但每部片都有它的風格和要講的故事，反而是一個重新機會，「電影工業經營艱難，才造就我們這些小型製作」。

記者︰柯美