不覺《聲夢》淘汰制殘酷 李克勤：娛樂圈係咁

問李克勤看好哪名學員？他只說有些好、有些無咁好，和選美一樣，有些比賽當日又突然唱得好，好似踢波，有些球員在大賽才踢得好，有些球員平時也文也武，大賽就隱形。他稱雖然學員年齡細，但抗壓能力及舞台經驗好犀利，不像他們以前上台已震過貓王。可認為淘汰制殘酷？他說：「娛樂圈係咁，唱得唔好都畀人淘汰，演藝行業一向殘酷，永遠在放大鏡下被評頭品足，不能逃避，他們快點習慣是好事。每集賽制有不同，每隔一段時間有些驚喜給觀眾。」

周柏豪擔任導師，當是給自己補習機會，已忘記了在舞台上的身體語言，可以溫故知新，令自己有進步。學員中他最欣賞14歲的姚焯菲，跳舞好及外形討好，如數年後她還有興趣做這行，會有更大進步。

詹天文獲最高分有壓力

姚焯菲在首集因表現失準拖低分數爆喊，她承認從小已很易喊，之後會盡量忍住。她重看首集，發覺表現真的很差，畀9分算多，是失望的喊，自言不是驚輸，只是放了很多心機，怕未能行到最後。被周柏豪點名睇好，她像打了強心針。詹天文首集獲最高分，她表示有壓力，怕之後失準低分了，所以會放多些時間練習。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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