「安心事件」兩周年 許志安抵台拍劇正式復工

安仔︰鄭秀文不會到台探班

安仔昨午在助手陪同抵台灣，他接受台灣傳媒訪問稱會逗留約1個月，依規矩在防疫酒店隔離14日才參與拍攝，他在酒店做運動與睇劇本。為準備拍攝，早一個月前已開始操練。《接招吧！製作人》是楊祐寧首度擔任監製並主演，安仔演出其中一個單元故事，飾演香港歌手。安仔被問及太太鄭秀文會否到台灣探班？他稱因要防疫隔離，鄭秀文不會到台探班。

兩年前「安心事件」涉關鍵人物是安仔與黃心穎的共同好友Kenneth，據稱事件發生於4月初，眾人在銅鑼灣晚飯為Kenneth慶生。飯後安仔、黃心穎與Kenneth同車離開，就是車廂「偷食」片段中所見初時三人坐後座。片段所見Kenneth盡力阻安仔跟心穎獨處，他住大坑，提出先過海送住九龍的心穎返家，再兜返港島，但被拒絕。後來他又說先送安仔返淺水灣，但安仔堅決要求司機先到大坑，Kenneth落車前，安仔應承送他回家再送心穎；可惜待Kenneth落車後，安仔與心穎已情不自禁激吻，兩人齊齊在女方的鯉魚門香閨落車。受「安心事件」影響，包括當事人與另一半，兩年後安仔與鄭秀文仍是夫妻，馬國明的女友換上湯洛雯。

黃心穎泥鯭戀情漸見浮面

現時陪伴在黃心穎身邊的是樂隊RubberBand成員泥鯭，早前兩人情侶裝拖狗撐枱腳，似戀情漸見浮面。她自前年12月由美國返港後，至今仍未有工作。

娛樂組