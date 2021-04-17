網球員造型配大滿貫佳績拍海報 莫文蔚宣布6月紅館騷後告別大舞台

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莫文蔚入行至今推出過數十張專輯，舉行過百場個人演唱會，以及在音樂頒獎禮獲獎無數，歌唱事業成績驕人。去年她更憑一曲《呼吸有害》橫掃香港多個音樂頒獎禮大獎，被形容獲得「大滿貫」佳績。她早前透露積極籌辦香港演唱會，昨日她開心公布6月11日及12日在紅館舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》。

原定去年舉行香港站因疫情延期

莫文蔚於2018年出道25周年，特別舉辦《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，走遍世界40個城市巡唱；尾站原定去年在香港舉行，因疫情延期，將於6月11日及12日在紅館舉行，演唱會英文名為The Ultimate Grand Slam Show，因莫文蔚去年憑一曲《呼吸有害》橫掃香港音樂頒獎禮的最高榮譽，被形容是「大滿貫」，因此在演唱會英文名加入「Grand Slam」一詞。

莫文蔚今次香港場演出沿用過去「絕色」巡唱球賽精神的概念，以及配合「大滿貫」主題，拍攝海報時，她身穿恍似網球員服飾、以手工縫製的華麗短裙，正在模仿網球員的抽擊動作，像置身球賽中。

莫文蔚說：「《絕色》演唱會包含着球賽精神的概念，2018年開跑的巡唱海報上，我腳踏金色地球圖案足球，代表世界巡演開始，演唱會的環節上亦有配合球賽上下半場感覺，好似舞蹈員與樂隊對壘，延續球賽中令人尊敬的拼搏精神。」

為上半場畫完美句號 不是退休

《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》不單是莫文蔚「絕色」巡唱的最後一站，亦是她最後一次舉行大型演唱會，往後她會告別大舞台。她說：「我不是要退休，永遠也不會退休，我實在太愛在幕前表演，只是對於自己的下半場已有其他的規劃，所以好希望可以在香港這個地方，在我的出發地為我上半場畫上一個完美的句號。」之前莫文蔚老公Johannes有在演唱會舞台亮相，未知香港站會否上台為老婆打氣？