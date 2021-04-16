《死無可死》導演占渣木殊拍名牌時裝短片 金像影后茱莉安摩亞參演

由早期的《世界呢分鐘》、《三個藍月亮》，到近年的《柏德遜》和《死無可死》，從影40年卻不算多產的獨立片導演占渣木殊，由始至終保持強烈藝術風格，並曾經憑標梅利（Bill Murray）主演的《當年相戀意中人》，贏得康城影展大獎。時尚品牌Saint Laurent的創作總監Anthony Vaccarello大概亦很欣賞占渣木殊的電影風格，因此邀請他執導長約9分鐘的短片，宣傳今年的新裝。

保持強烈風格

這齣名為《French Water》的短片，請來《永遠的愛麗絲》金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）、劇集《紐約萬花筒》（Pose）的跨性別演員印迪摩亞（Indya Moore）、《沒哭聲的抉擇》嘉兒施維尼（Chloe Sevigny）、《失落伊甸園》康城影后莎樂甘斯堡（Charlotte Gainsbourg），以及《淘金殺手》尊萊利（John C. Reilly）的網紅兒子李奧萊利（Leo Reilly）參與演出。

片中講述派對完結，但有客人未離去，李奧扮演的侍應，仍拿着幾杯水招待在場內的客人；茱莉安摩亞和嘉兒施維尼跑來跑去，像是要找尋朋友莎樂甘斯堡，其時卻遇上印迪摩亞，三人還緊貼當下疫情，齊齊戴上時尚的口罩，才轉身離開。除了李奧外，各演員每次出現都換上不同的春夏新裝，才是這齣短片的焦點；占渣木殊卻依舊保持其強烈的個人風格，建構了一個抽象又夢幻的場景。

其實去年12月Saint Laurent已邀請《無可挽回》阿根廷導演加斯帕盧埃（Gasper Noe）操刀，拍了8分鐘的短片《Summer of '21》，介紹今年的新裝，並由 《緣來他不夠愛我》75歲英國女星夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling）主演；相信這次找占渣木殊執導《French Water》，是該品牌的另一次實驗。電影導演參與拍攝時裝品牌短片，也成為了另一種潮流。