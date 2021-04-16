扮機械人打到飛起 李佳芯挺起胸膛任人魚肉

李佳芯與麥美恩表示沒預計演出的《智能愛人》那麼快出街，相當期待，她們相信能給觀眾驚喜。李佳芯笑言在劇中打到飛起，沒想過演機械人會變打女。預告片見她被麥美恩摸胸？她笑稱今次完全體驗任人魚肉的感覺，因她是機械人，被人怎樣摸都不能有情緒或尷尬反應，還要挺起胸膛：「嚟啦。」從來未試過這麼有自信。

麥美恩期待戲鬥祥仔雯女

麥美恩獲無綫力捧，將與黎耀祥（祥仔）與鄧萃雯（雯女）合演新一輯《巾幗梟雄》。她很期待與祥仔和雯女合作，她說：「主持方面得到肯定，亦希望演員方面有所提升，最好兩方面兼顧到。」

與馮盈盈共處車廂 小方險聾

方力申（小方）與當奴（唐劍康）主持《鬼上你架車》，馮盈盈任嘉賓。小方表示拍攝時幾乎被馮盈盈的尖叫聲嘈到耳聾，當時在車廂走不到。不過他讚馮盈盈很專業，忙完一日到拍攝現場仍充滿活力，兼做足功課。小方今次碌盡人情卡，請來關智斌、唐詩詠、張繼聰等做嘉賓。

馮盈盈自認怕鬼，請她做嘉賓已是整蠱，節目中慘被主持用假人嚇，嚇到她花容失色。她自爆向高層樂易玲自薦拍古裝劇，笑稱一身打扮很像古裝俠女，希望嘗試拍古裝劇。小方笑稱古裝街很猛鬼？馮盈盈自言可用「聲煞」擊退。

記者：陳釗

攝影：劉永銳